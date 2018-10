Döbeln

„Kulturvoll Shoppen“ heißt es am nächsten Wochenende in Döbelns Innenstadt. Am Sonntag, 28. Oktober, laden die Händler des Stadtwerberings gemeinsam mit der Kreissparkasse Döbeln, dem Döbelner Pferdebahnverein, der TAG Wohnen und der Stadtverwaltung von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag mit dem gewissen Extra ein.

Heckel-Bilder, Pferdebahn und Einkaufen

Zusätzlich zum Herbstfest mit Fahrgeschäften verschiedener Schausteller auf dem Parkplatz an der Ritterstraße sowie Pferdebahnfahrten kommen Fans des Künstlers Erich Heckel auf ihre Kosten. Der feiert in diesem Jahr seinen 135. Geburtstag. Zwei Ausstellungen mit Bildern des Malers können die Besucher der Stadt im Stadtmuseum und der Kreissparkasse anschauen. In 30 Geschäften der Döbelner Innenstadt hängen außerdem seit Anfang Oktober Reproduktionen von Ausstellungsplakaten des Künstlers. Sie stammen aus der umfangreichen Sammlung mit Heckel-Plakaten aus vier Jahrzehnten, welche in Besitz des Döbelner Stadtmuseums ist. Die Plakate, die allesamt auf Erich-Heckel-Ausstellungen in Deutschland in den letzten 40 Jahren verweisen, haben jeweils eine Nummer. Und die spielt bei einem Gewinnspiel des Stadtwerberinges und seiner Partner eine Rolle. Bei dem gibt es wertvolle Preise zu gewinnen.

Wer sich am Gewinnspiel beteiligen will, macht einfach einen ausgedehnten Bummel durch die Innenstadt und findet die Plakate. Diese sind alle mit einer Nummer versehen – die einfach auf dem Gewinnspiel-Coupon vor dem entsprechenden Unternehmen, in dem das Plakat gefunden wurde, notieren und den Coupon bis Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr, abgeben. Wo das möglich ist, steht auf dem Coupon.

Coupons im DAZ-Shop abholen

Zu haben sind diese unter anderem auch im DAZ-Shop, Obermarkt 8. Die Preise für die Gewinner werden zur Verfügung gestellt vom Fan-Shop Tino Feldmann, Spielwaren Faßbinder, der Löwen Apotheke Dagmar Schmidt, der Fielmann AG, dem Gourmandise, Augenoptik Sandow, Jeanswelt Faustmann, City Haarstudio und der Sparkasse Döbeln.

Von Manuela Engelmann-Bunk