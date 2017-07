Hartha. Der sechsjährige Lucas Georgi ist Stammgast auf dem Spielplatz „Blockinnenbereich“ an der Karl-Marx-Straße. Gemeinsam mit seiner Schwester Leoni (10) verbringt er viel Zeit dort. Die Familie ist direkter Anwohner. Mit etwas Glück bekommt der in die Jahre gekommene Spielplatz schon bald eine Generalüberholung. Die Stadt beteiligt sich an der Fanta Spielplatz-Initiative – ein Gewinnspiel bei dem bis zu 10 000 Euro und tatkräftige Unterstützung bei der Sanierung auf den Gewinner wartet. In diesem Jahr erhalten erstmalig 150 Gewinner die begehrten Fördergelder. Insgesamt 198 500 Euro warten auf 400 Teilnehmer. Karin Schröder, die bei der Stadt für das Liegenschaftsmanagement verantwortlich ist, meldete den Spielplatz „Blockinnenbereich“ beim Gewinnspiel an.

„Spielplatz ist gut frequentiert“

Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) weiß: „Der Spielplatz ist gut frequentiert. Hier kommen viele Eltern mit ihren Kindern her.“ Deswegen soll, im Falle eines Gewinns, auch an die jüngeren Spielplatzbesucher gedacht werden. „Es soll Geräte geben, die vor allem von den Jüngsten genutzt werden können“, so das Stadtoberhaupt. Den Bedarf für den Spielplatz sieht er gegeben. „Wir haben mit 30 Geburten aktuell elf mehr als mit 22 im vergangenen Jahr zu der Zeit.“

Die Spielgeräte, die angedacht sind, sollen qualitativ hochwertiger sein. Auch, weil der Tüv immer strenger drauf schaut. Zu Recht, betont Ronald Kunze. Derzeit sind die zur Verfügung stehenden Geräte aus Holz. „Da nagt die Verwitterung dran.“ Der Spielplatz soll aber nicht komplett neu errichtet werden. Viel mehr handelt es sich um eine Ergänzung.

Die Gewinnchancen für Hartha schätzt der Bürgermeister gut ein. „Wir haben im Freundeskreis auch mit den anderen Städten wie Waldheim und Leisnig gesprochen. Und die haben uns ihre Unterstützung zugesagt.“ Gemeinsam als Region könne man so auch gegen die teilnehmenden Ballungsgebiete anstehen. Ein positiver Nebeneffekt der Aktion laut Kunze: „Es fördert das Kommunizieren miteinander. Das allein ist doch schon ein Gewinn.“

Abstimmung ab 10. Juli möglich

Ab Montag, 10. Juli, bis Donnerstag, 10. August, kann jeder für seinen Favoriten abstimmen – entweder auf dem Fanta-Spielspaß-Profil bei Facebook oder unter www.fsi.fanta.de/voting. Eine mehrfache Stimmenabgabe ist möglich, allerdings jeweils nur einmal am Tag. Es gewinnen die 150 Spielplätze mit den meisten abgegebenen Stimmen. Platz eins bekommt 10 000 Euro, die Plätze zwei bis fünf erhalten jeweils 5000 Euro, die Plätze sechs bis 15 werden mit jeweils 2500 Euro unterstützt und die Plätze 16 bis 49 dürfen jeweils 1250 Euro einsetzen. Erstmalig erhalten die weiteren Gewinner bis Platz 150 jeweils 1000 Euro.



Von Stephanie Helm