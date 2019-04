Gleisberg

Wenn in Haßlau das seit 18 Jahren laufende Flurbereinigungsverfahren abgeschlossen ist, könnten die Gleisberger an der Reihe sein. Im Ortschaftsrat jedenfalls ist man sich seit langem darüber im Klaren, dass es gut wäre, wenn für den Ort und die Ortslage ein entsprechendes Verfahren angeordnet würde. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hatten interessierte und möglicherweise betroffene Bürger und Landwirte die Gelegenheit, sich vorab zum Thema zu informieren. Im Herbst soll es eine Teilnehmerversammlung geben, auf der endgültig darüber entschieden wird, ob ein Verfahren angeordnet wird oder nicht. Sowohl Bürgermeister Veit Linder (parteilos), als auch Ortsvorsteher Bernd Handschack und nicht zuletzt die Vertreter aus dem beim Landratsamt zuständigen Referat für Ländliche Entwicklung und Bodenordnung betonten die Sinnhaftigkeit einer Flurbereinigung.

Neue Wege, insbesondere als Zuwegung für landwirtschaftlich genutzte Flächen, instandgesetzte Straßen, sinnvolle Grundstückszuschnitte – die Stadt Roßwein, so Bürgermeister Veit Lindner, wäre auch im Fall Gleisberg wieder bereit, sich an den Kosten für die Bereinigung zu beteiligen. Rund 90.000 Euro sind aus dem Stadtsäckel für die Flurbereinigung in Haßlau geflossen, eine Summe, mit der auch die Gleisberger für ihr Verfahren rechnen könnten. Die Hauptlast der Finanzierung liegt bei der Teilnehmergemeinschaft, also jenen, die mit ihren Grundstücken am Verfahren beteiligt sind. Allerdings müssen die Grundstückseigentümer lediglich die Ausführungskosten übernehmen und diese werden im Fall von Gleisberg durch das Leader-Programm im Schnitt mit rund 80 Prozent gefördert.

Ortsvorsteher sieht Flurbereinigung als Chance

Ortsvorsteher Bernd Handschack sieht die Flurbereinigung als Chance, einiges zu bereinigen. So etwa die aus DDR-Zeiten stammende Problematik an der Straße zum Sportplatz. Das Verbindungsstück zwischen Starbacher und Chorener Straße war damals ein Feldweg, der zur Straße verbreitert wurde. Dafür war den angrenzenden Grundstücksbesitzern einfach Land weggenommen worden. Bis heute sei dieses Problem nicht geklärt. Im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens wäre das möglich. Möglich ist es auch, private Grundstücke sinnvoll anzuordnen. Also beispielsweise dem Besitzer von drei zerrissen angeordneten Grundstücken ein größeres, zusammenhängendes zu geben. Oder Uneinigkeiten über Grundstücksgrenzen zu klären.

Am Ende eines solchen Verfahrens habe man gut ausgebaute Landwirtschaftswege und Straßen, eine neu gestaltete Landschaft, neu geschriebene Grundbücher. Und das alles für weitaus weniger Geld, als wenn man beispielsweise eine Vermessung privat anstrengen und bezahlen müsste. „Preiswerter wird es nie“, betonte Handschack und auch Landwirt Gottfried Wetzig, der bereits das Flurbereinigungsverfahren in Haßlau mitgemacht hat, brach eine Lanze dafür, es auch für Gleisberg umzusetzen. Laut Landratsamt kämen nach ersten Berechnungen auf die beteiligten Landeigentümer Kosten von um die 120 Euro pro Hektar zu.

Von Manuela Engelmann-Bunk