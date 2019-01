Hartha

Seit Oktober letzten Jahres ist es offiziell. Auch erhitzte Gemüter und tiefe Traurigkeit konnten nichts daran ändern, dass für den Rassegeflügelzuchtverein der Industriestadt eine neue Zeit anbrach – anbrechen musste. Der Verein verlor seine Ausstellungshalle und das geliebte Vereinsheim mit dem sprechenden Namen „ Gockelklause“. Ein präzise gesetzter Stich ins Vereinsherz. Nicht nur, dass sie nicht mehr selbst ausstellen konnten, auch der gemeinsame Treffpunkt gehörte nun der Vergangenheit an. Damals gingen Vereinsmitglied Lutz Witt und seine neunzehn Mitstreiter davon aus, dass bereits im November kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Am Tag ihrer alljährlichen Ausstellungseröffnung schleppten sie Käfige und Regalböden aus den einst belebten vier Wänden heraus, um alles für die Ankunft der Abbruchbirne vorzubereiten. Im neuen Jahr steht zumindest noch eine Wand des Hauses, in dem sonst Geflügel munter gackerte. Doch die Abrissampel steht auf grün. Schon bald ist der Schutt abgetragen und die 200 Quadratmeter Vereinskultur nur ein leere Fläche mit lebhafter Geschichte. Trotz allen Trennungsschmerzes geht es dem Verein heute verhältnismäßig gut. Die Wogen haben sich geglättet. Doch der Treffpunkt, der wird immer fehlen.

Zustand des Vereins zwang zur Aufgabe

„Am Ende ist dann doch alles gut geworden“, erzählt Lutz Witt mit einer gewissen Erleichterung in der Stimme. Damit spielt er nicht nur auf den Verlust der Vereinsräume an, sondern auch auf die Streitigkeiten mit den Erben des früheren Pächters, durch dessen Tod die Frage über die Zukunft des Areals aufkeimte. Sie waren es, die entscheiden mussten, wie es mit dem Grundstück in der Flemmingener Straße weitergeht. Der Verein bot ein desolates Bild. 17 der 20 Mitglieder so alt, dass Witt als Mittvierziger schon zur Jugend zählte. Nachwuchs gab es keinen und gibt es auch immer noch nicht. Niemand da, der alles in Schuss hält. Die Entscheidung stand: Das Vereinsgelände hat keine Zukunft. Auch die Mitglieder gestanden sich widerwillig ein, dass das die einzig richtige Lösung ist. Der Knackpunkt: Wer zahlt für den knapp 30.000 Euro Abriss? Damals einigte man sich nach langem Hin und Her zwischen Erben und Vereinsmitgliedern auf einen 50:50 Deal.

Vereinsersparnisse reichten für Abriss

Heute, einige Monate später, hat sich das geändert. „Wir konnten fast alles mit unseren Vereinsersparnissen abdecken“, so Witt zufrieden. Denn die eigentlich unbeteiligten Erben finanziell zu belasten, wiederstrebte den Geflügelzüchtern von Minute eins. „Das Verhältnis war dadurch sehr angespannt, schließlich ist das keine geringe Summe.“ Mit der Zusage der fast vollständigen Übernahme der Kosten beruhigten sich die Gemüter. „Wer hinterlässt schon gern verbrannte Erde?“, resümiert Witt.

Neue gute Stube im Privaten

Momentan hat der Verein Winterpause. Im April wollen sie sich zur ersten offiziellen Sitzung in 2019 treffen. Der neue Treff ist das Wohnzimmer von Vereinsfreunden. „Eigentlich sollte das nur provisorisch sein, aber da es in Hartha keine Gaststätte mehr gibt, bliebt uns nichts anderes.“ Lange kehrten sie regelmäßig in den Flemmingener Hof ein, doch den gibt es nicht mehr. So sitzen alle 20 Mann in der guten Stube im kleinen Örtchen Schönerstädt und plaudern über Geflügel, bevorstehende Veranstaltungen oder einfach „über Gott und die Welt“, wie es Witt beschreibt. Trotzdem hat die ganze Prozedur rückblickend auch etwas Gutes hervorgebracht: Alle sind ein Stückchen mehr zusammengewachsen, auch mit den benachbarten Vereinen. Auf deren Ausstellungen zeigen sie in Zukunft ihre Tiere.

Von Lisa Schliep