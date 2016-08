Roßwein. Partystadt Roßwein – jedes Wochenende ein neuer Höhepunkt, so muss es den Anwohnern derzeit vorkommen. Ging es Vorletztes Wochenende bei der Einweihung der neuen Zweifeld-Turnhalle sportlich zu, wollten die Unternehmen im Gewerbegebiet Goldene Höhe beim zweiten Gewerbegebietsfest am Sonnabend hoch hinaus.

Gerd Kunath, Chef des gleichnamigen Fahrzeugbaus nutzte nämlich das Fest gleich aus, um Richtfest für die neue Produktionshalle am Standort zu feiern. Dabei ist die 20 mal 40 Meter große Halle schon fast bezugsfertig. „Wir wollten das eben mit dem Gewerbegebietsfest verbinden, auch wenn wir das Richtfest schon früher hätten feiern können“, sagte Kunath. In der Halle, vor der noch der neue Parkplatz entsteht und die in etwa einem Monat in Betrieb genommen werden soll, werden künftig Transporter aller Art montiert. „Wir ziehen die gesamte Transportermontage aus Döbeln nach Roßwein. Dafür haben wir dann in Döbeln mehr Platz für den LKW-Service“, sagte Kunath.

Doch die Halle ist nur ein Teil der Eine-Million-Euro-Investition auf der Goldenen Höhe. Derzeit haben gleich daneben schon die Arbeiten für ein neues Bürogebäude begonnen, das im Frühjahr 2017 mehr als 20 Verwaltungsmitarbeitern Platz bieten soll.

Hoch hinaus war auch das Motto nicht weit entfernt beim Gerüstbauer Gemeinhardt. Dirk Eckart, Geschäftsführender Gesellschafter und vor vier Jahren mit einem Ausbildungstag Initiator des Gewerbegebietsfestes, hatte extra die Roßweiner Feuerwehr eingeladen. Bei bestem Wetter fuhren sie Gäste mit der Drehleiter bis auf 30 Meter nach oben, von wo aus der Blick fast bis zur Augustusburg reichte. Daneben zeigten die Auszubildenden des Betriebs mit mehreren Showgerüsten ihr Können. „Wir machen das hier auch, um junge Leute aus Roßwein zu gewinnen, haben extra noch eigene Werbung in Döbeln aufgehangen“, sagte Eckart.

Auch der Malerbetrieb Miersch und Hebebühnenvermieter Bemmann waren auf dem Gemeinhardt-Gelände zu finden. Ihnen wollte Eckart Gelegenheit geben sich vor den rund 500 Besuchern an diesem Tag zu präsentieren. Allerdings machten insgesamt nur wenige Firmen außerhalb des Gewerbegebiets von so einem Angebot Gebrauch. „Wir haben alle Firmen angeschrieben. Dachdecker Götze und Fensterbau Dubiel sind noch da. Manche sind auf Lehrgang, andere haben keine Leute zum Schicken oder es fehlt schlicht der Wille“, meinte Bürgermeister Veit Lindner, für den das Fest dennoch ein Erfolg war. In drei Jahren soll das nächste gefeiert werden.

Von Sebastian Fink