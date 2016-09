Hartha. Es gab 20 Nominierte in sechs Kategorien für den Goldenen Stiefel 2016. Freitagabend nun der große Moment im Rathaussaal von Hartha bei der Preisverleihung. Claus Vejrazka in der Sparte Kultur, der UHC Döbeln 06 im Sport, der Dampfmaschinenverein Roßwein für Geschichte, Karin Hübner als gute Seele, Marvin Bretschneider für die Jugend und Klaus Vester in der Wirtschaft erhielten die mit jeweils 250 Euro dotierten Trophäen.

Nun schon zum 16. Mal hatten die Döbelner Allgemeine Zeitung, die Kreissparkasse Döbeln und das Landratsamt Mittelsachsen gemeinsam die Leser aufgerufen, gesellschaftlich besonders engagierte Menschen vorzuschlagen. „In unserer mediengesättigten Welt wird es – gerade für die junge Generation – ohne Vorbilder, die man sehen und anfassen kann, nicht gehen. Wir brauchen Sie, nicht nur in Ihren Aktivitäten, sondern auch als Vorbild“, richtete sich der DAZ-Regionalverlagsleiter Jan Simon an alle Nominierten im Saal.

Die Laudatoren machten es zunächst etwas spannend, bevor sie die Katze aus dem Sack ließen. So berichtete Schulleiter Michael Höhme, dass „er“ nicht nur seine Berufung im Lehrerberuf gefunden hat, sondern als Künstler dafür eintritt, Kunst aus dem Elfenbeinturm zu holen. Höhme meinte natürlich Claus Vejrazka aus Roßwein. Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer würdigte den Unihockeyclub Döbeln, der in den zehn Jahren seines Bestehens große sportliche Erfolge feiern und wichtige Turniere ausrichten konnte. Der Harthaer Heimatfreund Albrecht Günther sprach von „erlebter und gelebter Solidarität“, die viele Menschen in der Region Karin Hübner vom Kleiderstübchen zu verdanken haben.

Bernd Sonntag vom Ostrauer Gewerbeverband lobte den Unternehmer Klaus Vester als einen, der zwar aus dem Westen kam, aber nie Besserwessi war und der immer mit anpackt, wenn es Not tut. Bürgermeister Veit Lindner aus Roßwein stellte mit Dieter Kranz einen Vereinschef vor, für den Dampf das Leben ist. Kranz, mit dem Goldenen Stiefel in der Hand, war sofort in seinem Element, referierte über James Watt und dessen Erfindung und hielt es am Ende mit Bismarck: „Nicht die Absicht zählt, sondern die Tat.“

Der 1. Beigeordnete des Landrates, Lothar Beier, hatte bei dieser festlichen Veranstaltung das letzte Wort: „Ich freue mich schon auf die nächste Stiefel-Verleihung. Denn es gibt viele Menschen in der Döbelner Region, die es verdient haben, ausgezeichnet zu werden.“

Von Olaf Büchel