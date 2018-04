Golf rollt Renterin (69) in Lommatzsch davon

Lommatzsch. Weil sich ein offenbar ungebremst abgestellter VW Golf in Döbelns Nachbarstadt Lommatzsch selbstständig machte, entstand Sachschaden. Eine 69 Jahre alte Kraftfahrerin hatte Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, wohl vergessen, ihr Auto gegen Wegrollen zu sichern. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses auf der abschüssigen Straße in Bewegung und kam erst zwischen einem geparkten Golf und einer Hauswand zum Stehen. Das ging noch relativ glimpflich aus – es entstand ein Schaden in Höhe von 6 500 Euro.

Von daz