Rossau

Die Polizei hat eine illegale Kuriefahrt vereitelt. Etliche Kilo Marihuana sollten auch die Reise gehen. Aber durch ihre Ermittlungen hatten die Beamten Wind davon bekommen. In Rossau klickten die Handschellen.

Drei Kilo Gras im Koffer

Zivile Polizisten stoppten am Sonnabendmorgen, gegen 5.50 Uhr, einen Pkw Mercedes im Rossauer Ortsteil Greifendorf auf der Döbelner Straße. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer (21, 25). Im Kofferraum des Wagens fanden die Beamten einen Reisekoffer, in dem etwa drei Kilogramm Marihuana lagen. Die Beamten nahmen die beiden Männer wurden vorläufig fest.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Danach durchsuchten sie in Chemnitz die Wohnungen der beiden deutschen Tatverdächtigen. Und auch zwei weitere Wohnungen sahen sich die Beamten an. Insgesamt fanden die Polizisten in den vier Wohnungen weitere etwa 800 Gramm Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld. In der Wohnung eines 30-Jährigen, ebenfalls Deutscher, stellten die Ermittler 300 Gramm Marihuana, ein größerer Betrag Bargeld und ein Messer mit einer etwa 24 Zentimeter langen Klinge sicher. Auch der 30-Jährige wurde festgenommen. Am Sonntag führten Polizisten die drei Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen alle drei. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Von daz