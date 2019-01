Rosswein

Die ganz große Blütenpracht gibt es noch nicht zu bestaunen, wenn am Wochenende das Roßweiner Kamelienhaus seine Pforten für die neue Saison öffnet. „Dafür war das Wetter zu schlecht“, sagt Heimatvereins-Chefin Martina Thiele. „Es war zu finster, und wir hatten Schnee auf dem Dach.“

20 Pflanzen werden gezeigt

Etwa 20 Pflanzen werden in dem Gewächshaus im Wolfstal zu sehen sein. Wieviele Kamelien Stadtgärtner Ingolf Kirschstein zusätzlich reingestellt hat, davon muss auch sie sich überraschen lassen. Genauso wie von allem anderen. Nachdem die Heimatvereinsmitglieder am Donnerstag das Interieur ins Gewächshaus geschafft haben, ist nun der Stadtgärtner dran. Beim Dekorieren lässt er sich ungern über die Schulter schauen, so dass es für alle am Sonnabend eine Überraschung sein wird, wie das Kamelienhaus seine Besucher in diesem Jahr empfängt.

Ein extra Thema für die Saison gibt es diesmal nicht. Vielmehr wird auf Schautafeln zur Geschichte der Kamelie zu sehen ein, wie die Pflanze nach Europa gekommen ist, und wo überall auf der Welt sie anzutreffen ist. Es wird wieder Kamelien zu kaufen geben, genauso wie die Kamelien-Souvenirs des Heimatvereins.

Saison bis Ende März

Am Samstag um 11 Uhr öffnet sich die Tür, genauso wie am Sonntag wird das Gewächshaus bis 16 Uhr für Besucher offen stehen. Bis Ende März geht die Saison. Eintrittsgeld verlangt der Heimatverein keines, wohl aber eine Spende. Das Geld fließt in den Erhalt des Kamelienhauses.

Von Manuela Engelmann-Bunk