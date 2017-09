„Graues Elend“ war gestern – Roßweiner Wohnblöcke saniert

Die Sanierungsarbeiten der Wohnblöcke Am Sportplatz 11 bis 15 in Roßwein sollen im Oktober abgeschlossen sein. Einst trugen die Häuser den Spitznamen „Graues Elend“. Doch der dürfte nun endgültig der Vergangenheit angehören. Nach der Modernisierung ist vom Grau nichts mehr zu spüren – weder an der Fassade noch im Inneren der Häuser.