Waldheim/Döbeln

Hat ein Waldheimer Anfang Mai dieses Jahres einen Grillabend gestört und dabei auf zwei Personen eingeschlagen? Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen vor. Am Döbelner Amtsgericht hat diese Woche nun der Prozess begonnen. Bisher schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Brutale Verwechselung

Spät am Abend soll der Mann plötzlich auf aufgetaucht, in die gekommen Wohnung sein, die Fäuste fliegen lassen haben und dabei einem 32-Jährigen einen Schneidezahn ausgeschlagen haben. „Er hat mir eine verpasst, dann aber gesagt, es sei eine Verwechselung. Danach bin ich nach draußen gegangen“, schilderte der Geschädigte Richterin Marion Zöllner den Vorfall. Was sich genau danach im Inneren der Wohnung weiterhin zutrug, blieb zum Prozessauftakt auch nach den Aussagen mehrerer Zeugen größtenteils im Nebel. Oberstaatsanwalt Michael Gräfenstein wirft dem Angeklagten vor, dort auch noch auf einen weiteren Mann, auf der er es ursprünglich abgesehen hatte, eingeschlagen zu haben. Doch der ebenfalls als Zeuge geladene Betroffene tauchte zur Verhandlung nicht auf. Ein Freund des Angeklagten, der am Tatabend mit dem 40-Jährigen unterwegs war, will von den Faustschlägen nichts mitbekommen haben. Stattdessen gab er an, selbst in die Wohnung gegangen zu sein, um mit dem Gastgeber zu sprechen, „weil er meiner Tochter zwischen die Beine gefasst hat.“ So jedenfalls die Begründung des Zeugen. Mehr Licht ins Dunkel kann also erst zum nächsten Termin in knapp zwei Wochen gebracht werden.

Zweite Auseinandersetzung

Klar ist jedoch, dass die Sache damit noch nicht vorbei war, sondern vor der Wohnung in die nächste Runde ging. Dort soll der Angeklagte erneut mit dem 32-Jährigen aneinandergeraten sein. „Er ist mich angegangen, weil ich angeblich meine Freundin schlagen würde“, so der Geschädigte. Das streiten jedoch sowohl er als auch seine Freundin vor Gericht ab. Gleichermaßen ist das nicht das erste Mal, dass der Waldheimer aufgrund dieser Vorwürfe Schläge abbekommen hat. Erst letzte Woche Freitag saß er vor Richterin Christa Weik im Zeugenstand, weil er im vergangenen Jahr auf dem Waldheimer Stadtfest brutal zusammengeschlagen wurde. Drei junge Männer saßen auf der Anklagebank – darunter ein 26-jähriger Waldheimer, den das Gericht schließlich wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilte. Auch er soll zum Grillabend aufgetaucht sein und nach Angaben eines einzelnen Zeugen mit Quarzhandschuhen und Schlagstock auf den Angeklagten eingeschlagen haben. Doch auch die Perspektive des 26-Jährigen fehlte letztlich, da er sich durch seinen Arbeitgeber entschuldigen ließ.

Fehlende Zeugenaussage

Weiter geht es nun in knapp zwei Wochen. Dann soll mindestens noch die Zeugenaussage des eigentlichen Ziels des Angeklagten gehört werden.

Von André Pitz