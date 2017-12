Grimma nimmt den Wanderpokal wieder mit

Döbeln. Im Finalspiel gegen den HFC Colditz gewann der Favorit am Ende mit 2:3 im Neunmeterschießen. Gastgeber Döbelner SC, der mit seiner ersten Männermannschaft und den A-Junioren des Vereins angetreten war, konnte sich Platz vier und fünf sichern.

„Ist heute Premiere für mich hier“, sagt Stefan Bräuer und lacht. Es ist nicht so, dass der Sportmoderator noch nicht in Döbeln gewesen wäre. Am Mikro in der Stadtsporthalle aber steht er an diesem Abend das erste Mal und führt dort die über 500 Gäste durch den gut organisierten Abend. Nicht nur auf dem Hallenparkett läuft es dank regional bekannter Teams rund, auch ringsherum passt alles. Darüber ist Kerstin Zimmermann froh. Denn irgendwie ist es in diesem Jahr auch für die Turnierleiterin eine Premiere beim Regio-Cup. Zum ersten Mal hat sie gemeinsam mit Fußball-Abteilungsleiter Ralf Schmidt den Hut für das traditionelle Hallenturnier am Jahresende auf. Mit roten Wangen wetzt sie den ganzen Abend durch die Stadtsporthalle, um alles im Blick zu behalten, was wichtig ist. Bier zum Beispiel muss nachgeordert werden. Schon nach einer Dreiviertelstunde ist nämlich die Hälfte des im Vorfeld besorgten Vorrates verkauft. Ist das gut? „Klar, dann haben wir hier volles Haus“, freut sie sich.

Volles Haus gibt es beim Regio-Cup wieder, seitdem die Gastgeber vor allem Mannschaften aus der Region zu sich einladen. „Da kommen dann auch deren Fans eher mit her zum Zuschauen“, weiß Kerstin Zimmermann. Neben dem FC Grimma ist auch der HFC Colditz mit einer – diesmal eher zusammengewürfelten Mannschaft – vertreten. Wacker Dahlen und SV Strehla sind am Start, Roßweiner SV und SV Ostrau 90 ebenso. Gastgeber DSC schließt die Vorrunde in seiner Gruppe auf Platz zwei ab, vor allem beim 2:2-Unentschieden im Spiel gegen die Colditzer vibriert das Parkett.

Das tut es auch, als die A-Junioren des Vereins die letzte Begegnung der Vorrunde gegen den SV Strehla überraschend mit 2:1 gewinnen. Riesig freuen sich die Jugendlichen, die zuvor gegen Grimma eine 0:6-Klatsche kassierten und gegen die Roßweiner eine 0:3-Niederlage verkraften mussten. Trainer Holger Schmidt nimmt das gelassen – auch wenn er sich für und mit seinen Schützlingen sichtlich über deren Erfolg freut. Und die dürfen am Ende sogar noch einmal jubeln – mit ihrem 3:2-Sieg über Ostrau im Spiel um Platz fünf nämlich lassen sie in diesem Jahr letztlich drei gestandene Männerteams hinter sich. Auch der beste Torhüter an diesem Abend kommt aus ihren Reihen – B-Junior Hans Stiller war als Keeper eingesprungen und darf sich über diese Auszeichnung freuen.

Endstand : 1. FC Grimma, 2. HFC Colditz, 3. Roßweiner SV, 4. Döbelner SC, 5. Döbelner SC A-Junioren, 6. SV Ostrau 90, 7. Wacker Dahlen, 8. SV Strehla.

Bester Torwart : Hans Stiller (A-Junioren Döbelner SC).

Bester Torschütze: Christoph Jackisch (FC Grimma).

Von Manuela Engelmann