Grippewelle bremst Zugverkehr zwischen Leipzig, Döbeln und Grimma aus

Region Döbeln. Grippewelle und Deutsche Bahn: Das sind derzeit offenbar die beiden größten Feinde der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Die Fahrgäste in Döbeln spüren das, wenn wie aktuell weniger Züge nach Leipzig fahren.

Nur aller zwei Stunden fährt derzeit ein Zug von Döbeln nach Leipzig. Vorwiegend fallen die Fahrten zwischen Leipzig und Grimma aus. Diese werden überwiegend mit Bus-Ersatzverkehr bedient.

Die MRB musste den Fahrplan kürzen, weil viele Lokführer mit Grippe flachliegen und weil die Deutsche Bahn mit Bauarbeiten an den Schienen den Zugang zur Werkstatt der MRB in Delitzsch blockiert. „DB-Netz hat kurzfristig die Baustelle verlängert.

Wir kommen mit unseren Schienenfahrzeugen nicht in die Werkstatt rein und nicht heraus“, sagte ein MRB-Sprecher auf Nachfrage, weshalb das Unternehmen so kurzfristig über den eingeschränkten Bahnverkehr informiert hat. Die Information dazu ging am Donnerstagabend per Pressemitteilung ein, seit Freitag fahren die Züge im veränderten Takt. Die Bauarbeiten binden Schienenfahrzeuge, die Grippewelle Fahrpersonal.

„Wir verstehen selbstverständlich den Unmut unserer Fahrgäste, hoffen jedoch auf Verständnis für diese Maßnahme. Den unvorhersehbaren erhöhten Krankenstand konnten wir leider nur zum Teil kompensieren. Wir danken an dieser Stelle unseren Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz über das normale Maß hinaus“, sagt MRB-Geschäftsführer Tobias Richter.

Vom Unmut der Fahrgäste kann Hannelore John im Reisezentrum des Döbelner Hauptbahnhofes nichts berichten. Die Leute würden sich darauf einstellen, dass der Zug nur alle zwei Stunden kommt und froh sein, dass er überhaupt fährt. Zudem gibt es einen Ersatzverkehr. Allerdings soll der Bus bis Leipzig zwei Stunden brauchen – ehe man mit dem Bus da ist, ist schon der Zug wieder da. Wer allerdings bloß bis nach Leisnig will, nimmt lieber den Schienenersatz-Bus, rät Hannelore John.

So fahren die Züge bis zum 8. April

– Bis zum 8. April gilt auf der Linie der Regionalbahn 110 zwischen Döbeln und Leipzig der eingeschränkte Fahrplan.

– Ab Döbeln fahren von Montag bis Freitag Züge um 4.50 Uhr, 5.50 Uhr, 7.50, 9.50 Uhr, 11.50 Uhr, 13.50 Uhr, 15.50 Uhr, 17.50 Uhr, 19.50 Uhr.

– Täglich fährt ab Döbeln nur 20.50 Uhr ein Zug nach Leipzig.

– Am Wochenende fahren folgende Züge von Döbeln nach Leipzig: 6.50 Uhr, 8.50 Uhr, 12.50 Uhr, 14.50 Uhr und 18.50 Uhr.

– Von Leipzig nach Döbeln fahren die Züge Montag bis Freitag 5.06 Uhr, 8.06 Uhr, 14.06 Uhr und 18.06 Uhr.

– Täglich fährt um 6.06 Uhr, 10.06 Uhr, 12.06 Uhr, 16.06 Uhr, 18.06 Uhr, 19.06 Uhr, 20.06 Uhr und 22.06 Uhr ein Zug von Leipzig nach Döbeln.

– Ausgefallene Züge kompensiert die MRB mit Bussen, die von und nach Grimma sowie von und nach Leipzig fahren.

Informationen zu Störungen und Fahrplanänderungen auf der Internetseite der Mitteldeutschen Regionbahn.

Von Dirk Wurzel