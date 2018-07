Döbeln

In der Nacht zu Freitag haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten an der Hainichener Straße in Döbeln zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten offenbar mit einem unbekannten Sprengkörper den Automaten zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht, der Automat blieb verschlossen, wurde jedoch beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von daz