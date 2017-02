Döbeln/Leisnig. Mit einem sensationellen Unterhaltungsprogramm sorgte am Sonnabend der Limmritzer Faschingsclub zu seinem 40. Geburtstag bei den Gästen im Döbelner Volkshaus für riesige Stimmung. Die Aktiven um Vereinspräsident Matthias Friedrich und Programmchef Ronny Walter ließen dabei einige Highlights aus der Vergangenheit witzig und kurzweilig aufblitzen und brachten ebenso Neues und Kreatives auf die Bühne im fast ausverkauften Saal. Neben einem für Schenkelklopfer sorgenden Männerballett, dass schmal bekleidet, elfenhaft Samba tanzte, sorgte eine Zeitreise durch 40 Jahre Programm in wenigen Minuten für einige Lacher, weil sich die beiden Akteure im Sekundentakt in neue Kostüme werfen mussten und dabei an ihre Grenzen stießen. Origineller Hingucker und eine richtig gute Tanzdarbietung war zudem ein Strichmännchen-Tanz im Schwarzlicht. Das Publikum forderte nach jedem Programmteil Zugaben und feierte bis in die Nacht.

So viele Menschen wie möglich versuchte am Sonntagmittag der Carnevals Club Leisnig bei einem so genannten Flashmob auf dem Leisniger Markt zum Mittanzen zu bewegen. Die Aktion gehörte zum Aufwärmen für den großen Karnevalsumzug durch die Bergstadt. Angeführt von den Roßweiner Spielleuten rollte der Umzug mit 26 geschmückten Festwagen und vielen beteiligten Verein und Kindereinrichtungen vom Markt durch menschengesäumte Straßen bis zur Zimmermannsporthalle, wo der Kinderfasching gefeiert wurde. CCL-Präsident Jürgen Hermsdorf strahlte über beide Ohren und freute sich über die mit viel Mühe und Liebe geschmückten Festwagen. Die feierwütigen Bergstädter rief er auf, auch nach der 64. Saison weiter zu feiern: „Geht in die Kneipen unserer schönen Stadt, bevor sie alle schließen“, rief er den Zuschauern zu.

Am Rosenmontag lädt der Carneval Club Leisnig noch einmal zum Kehraus für die 64. Saison in der Zimmermann-Sporthalle ein.

Das Motto „Der Bauer sucht, die Frauen warten – der CCL im Schrebergarten“. Diesem Motto entsprachen auch zahlreiche der Festwagen und Kostümierungen beim Umzug mit brummenden Bienen bei den Bergstadtnarren, kleinen Früchtchen vom Hort und vogelgrippe-freien Zonen.

Von Thomas Sparrer