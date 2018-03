Großübung bei Stahlbau Lüttewitz

Verpuffung, Feuer, zwei Verletzte in der Fertigungshalle der Stahlbau Lüttewitz GmbH: Um 17:30 Uhr war am Donnerstag der Feierabend für 44 Feuerwehrleute der Wehren Döbeln, Mochau, Beicha und Choren sowie Rettungssanitäter in zwei Fahrzeugen beendet. Was sie erst später erfuhren: Das Ganze war nur eine Übung.