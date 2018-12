Großweitzschen

Die Großweitzschener Gemeindeverwaltung plant einen Verkauf zweier ihrer Gebäude zugunsten der Wiederbelebung des früheren Kindergartens nahe der Dorfkirche. Bauamtsleiter Klaus Bichler stellte die Pläne in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres in der Muldentalklause Westewitz am Dienstagabend vor: „Wir wollen den ehemaligen Kindergarten in der Weste-witzer Straße 11 erhalten und umgestalten. In diesem Zuge soll unser Versammlungsraum dort untergebracht werden“, erklärte er.

Beim Gebäude an der Westewitzer Straße 34 in Großweitzschen, in dem sich der jetzige Versammlungsraum sowie ein Friseur- und ein Fußpflegesalon befinden, sei der Investitionsstau so hoch, dass sich die Kosten auch nicht durch die Mieteinnahmen decken ließen. Daher solle dieses Gebäude verkauft werden. Gleiches gilt für das Gemeindearchiv in Westewitz. Die dort lagernden Akten sollen im Anbau des früheren Kindergartens untergebracht werden.

Förderung für Seniorenprojekt

Zudem solle Platz für Vereine, private Interessengruppen und Feiern geschaffen werden. Kämmerin Elke Görs berichtete, sie habe bereits einen Förderantrag beim Topf Demografische Entwicklung auf dem Land eingereicht. Dort seien 15 000 Euro zu bekommen, um einen Raum zu sanieren, in dem sich Generationen treffen, beispielsweise zu Nähkursen. 6000 Euro Eigenmittel wären dafür notwendig.

Insgesamt ist die Finanzierung aber noch ungeklärt. „Die Erlöse aus dem Verkauf des einen Objekts könnte die Kosten der Sanierung des anderen weitgehend decken“, sagte Bichler. Wobei er einräumte, dass bislang weder der Verkehrswert des jetzigen Versammlungsraums noch die Kosten für die Umgestaltung des alten Kindergartens feststünden.

Trockenlegung notwendig

„Eine Trockenlegung des Mauerwerks ist in Teilbereichen notwendig. Zudem sind die beiden Heizanlagen im leer stehenden und im vermieteten Teil jeweils 25 Jahre alt. Da könnte man eine neue für das Gebäude einbauen“, sagte Bichler.

Der Plan der Verwaltung: Den alten Kindergarten ertüchtigen, Versammlungsraum und Archiv einziehen lassen sowie andere Räume zu einer noch zu bestimmenden öffentlichen Nutzung herrichten. Dann die beiden anderen Gebäude verkaufen.

Erst Konzept, dann Entscheidung

Das stieß bei vielen Gemeinderäten auf wenig Gegenliebe. Arne Philipp wollte vor einer Entscheidung erstmal ein Konzept haben, auf dem eine Kostenschätzung beruhen könnte. Manfred Nestler sah andere Ortsteile benachteiligt und forderte, die Bürger einzubeziehen.

Sebastian Wloch sagte zum Plan der privaten Nutzung von Räumen: „In den letzten fünf Jahren haben wir es als Kommune schon nicht geschafft, den Versammlungsraum zu bespielen. Warum sollte sich das jetzt ändern?“ Stattdessen solle man auch dieses Gebäude veräußern. „Wenn wir neue Bauplätze für das Bevölkerungswachstum schaffen wollen, können wir nicht beides tun“, so Wloch.

Januar-Sitzung im alten Kindergarten

Susann Munz wurde noch drastischer: „Alle alten Hütten weg. Wir müssen dringend konsolidieren. Wie viele Zimmer stehen in der Schule leer – dort könnte das Archiv rein“, schlug sie vor. Zudem solle zunächst der Bauhof in Mockritz ertüchtigt werden.

Sven Krawczyk plädierte dafür, den Verkaufserlös aus beiden Gebäuden nicht fest zu binden, zumal er die Auflagen für die Sanierung der alten Kita als immens hoch einschätze, womöglich mehr als 100 000 Euro Kosten auf die Kommune zukämen. Er schlug vor, die Ratssitzung im Januar vor Ort abzuhalten, um sich ein besseres Bild machen zu können.

Dem stimmten die Räte zu – ebenso wie dem Verkauf des alten Versammlungsraumes.

Von Sebastian Fink