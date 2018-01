Großweitzschen richtet Bürgertelefon ein

Grossweitzschen. Die Stürme des vergangenen Jahres – besonders das unerwartete Unwetter im August – haben in der Gemeinde Großweitzschen ein Problem ins Bewusstsein geweht, dem man nun begegnet ist: „Wir haben durch den Sturm aufs Tableau bekommen, dass Meldeketten und Erreichbarkeit bei Feuerwehr und Katastrophenschutz auf den neuesten Stand gebracht werden müssen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Sven Krawczyk in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Jahresrückblick 2017.

Die Kommune hat zum Jahresende reagiert und ein Bürgertelefon eingerichtet. „Dafür haben wir das Diensthandy von Bürgermeister Ulrich Fleischer reaktiviert“, erklärte dessen Statthalter als kommissarischer Bürgermeister, Jörg Burkert, in der Sitzung. So konnten Anwohner über die Weihnachtsfeiertage und Silvester unter der Rufnummer 0174/3158001 bei dringenden Problemen wie Notfällen oder Schäden an Haus, Autos oder Straßen anrufen. „Wir wollten einen direkten Draht zur Gemeinde schaffen und verhindern, dass die Leute gerade über Weihnachten irgendwo unkoordiniert anrufen. Es ist ja für jede Aufgabe einer zuständig. An den wird das Anliegen dann weitergeleitet“, erklärt Jörg Burkert. So sind im Handy alle notwendigen Notrufnummern gespeichert – von Feuerwehr über Notarzt bis Oewa, Mitnetz und den nächsten Klempner sind alle wichtigen Ansprechpartner verzeichnet.

Jörg Burkert und Sven Krawczyk teilten sich die Aufgabe zwischen den Jahren – es blieb jedoch relativ ruhig. Das Bürgertelefon soll nun aktiv bleiben für Sonn- und Feiertage. Für Notfälle hat Burkert es an diesen Tagen immer dabei. Für die normale Woche sind im Gemeindeblatt alle notwendigen Ansprechpartner wie Kindertagesstätten, Fachkrankenhaus Bethanien oder Einsatzleitstelle Grimma mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Faxanschlüssen aufgeführt. Diese sind auch unter www.grossweitzschen.de im Internet zu finden. Dazu gibt es den Bürgerzettel, den Anwohner beispielsweise bei Falschparkern, Sachbeschädigung oder verstopften Kanalabflüssen ausfüllen, ausschneiden und in der Gemeinde abgeben können.

Beobachtungen in den Ortsteilen können aber auch jederzeit per E-Mail an hauptamt@grossweitzschen.de gesendet oder an 03431/662833 gefaxt werden.

Von Sebastian Fink