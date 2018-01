Großweitzschen wählt am 3. Juni

Grossweitzschen. Bürger der Gemeinde Großweitzschen werden am Sonntag, 3. Juni, zur Wahl ihres neuen Bürgermeisters aufgerufen sein. Diesen Termin bestätigte der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung des Jahrs am Dienstagabend. Eine Stichwahl beziehungsweise ein zweiter Wahlgang würde drei Wochen später am 24. Juni erfolgen. „Die Amtszeit von Bürgermeister Ulrich Fleischer endet am 7. August dieses Jahres. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Mittelsachsen hat uns nach Prüfung von Ferienzeiten und Veranstaltungen die Empfehlung gegeben, die Wahl auf den 3. Juni zu legen“, sagte der kommissarische Bürgermeister Jörg Burkert.

Dieser Empfehlung folgten die Gemeinderäte einstimmig. Zugleich wurde die Bildung eines Wahlausschusses in Gang gebracht. Dieser ist für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zuständig. Laut Kommunalaufsicht kann dieser für eine Kommune der Größe von Großweitzschen aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei bis sechs Beisitzern sowie deren Stellvertreter bestehen. „Das Landratsamt hat uns vorgeschlagen, vier Beisitzer und je einen Stellvertreter zu bestimmen, so dass wir insgesamt zehn Personen im Wahlausschuss hätten“, erklärte Burkert. Auch diesem Vorschlag folgten die Räte.

Jeder Wahlberechtigte Anwohner kann dabei sein

Auf Nachfrage des stellvertretenden Bürgermeisters Sven Krawczyk erklärte Burkert die Voraussetzungen dafür, im Wahlausschuss dabei zu sein: Demnach dürfen alle wahlberechtigten Bürger der Gemeinde Großweitzschen als Kandidat für den Wahlausschuss auftreten. Auch wer Bediensteter der Gemeinde ist darf sich melden, selbst wenn er nicht auf dem Gemeindegebiet wohnt. Der Gemeinderat will in seiner nächsten Sitzung im Februar über die Kandidaten beraten. Jeder, der die genannten Kriterien erfüllt, kann sich bei der Gemeinde melden. Bei der Zusammenstellung des Gremiums muss der Rat allerdings Parteien und Wählervereinigungen in der Kommune angemessen berücksichtigen. Es dürfen also nicht ausschließlich Bürger ohne politische Zugehörigkeit im Wahlausschuss sitzen.

Entscheidungen in dem Gremium werden nach einfacher Mehrheit gefällt. Bei Gleichstand der Stimmen zählt die des Vorsitzenden doppelt. Zugleich würden für die Durchführung der Wahl wieder Wahlhelfer gesucht, betonte Ratsmitglied Arne Philipp.

CDU stellt Gegenkandidat Ende Februar vor

Bleibt die Frage der Kandidaten für den Bürgermeisterposten selbst. Der kommissarische Bürgermeister Jörg Burkert hatte bereits im vergangenen Herbst angekündigt, sich zur Wahl stellen zu wollen und bei einem erfolgreichen Ausgang eine Weiterqualifizierung anzutreten (die DAZ berichtete). Er hatte das Amt nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Ulrich Fleischer (parteilos) übernommen und dafür seinen Job im Fachkrankenhaus Bethanien aufgegeben.

Sein Stellvertreter Sven Krawczyk bekräftigte am Mittwoch gegenüber der DAZ die Absicht der CDU-Ortsgruppe, einen eigenen Kandidaten zu stellen. „Das steht definitiv fest, aber wir werden den Namen erst Ende Februar bekanntgeben. Wir haben derzeit erstmal andere Probleme in der Kommune zu lösen“, sagte er im Hinblick auf die Neuaufstellung der Verwaltung sowie Bauvorhaben wie am Bauhof Mockritz und den Kindertagesstätten.

Von Sebastian Fink