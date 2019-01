Die Show „ The Biggest Loser“ startet am Sonntag, 3. Februar, um 16.25 Uhr bei Sat.1 in ihre zehnte Staffel. Rund 3.500 Bewerber gab es, 50 davon haben sich für das einwöchige Bootcamp im Münchener Olympiastadion qualifiziert. Nach vielen Vorrunden und Untersuchungen bei Ärzten gehörte auch der Großweitzschener Mario Pohl dazu. In München kämpfte er um einen der 18 Startplätze für den weiteren Verlauf der Sendung, die 13 Folgen umfasst. Die Auswahl der 18 Kandidaten wird in der ersten Folge gezeigt.

Je neun wurden von den Fitnesstrainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck ausgewählt und arbeiten in den folgenden Wochen in Teams zusammen, um den möglichst größten Abnehmerfolg. Dafür wird neun Wochen lang im spanischen Andalusien gedreht. Von Sendung zu Sendung werden die Kandidaten mit dem geringsten Gewichtsverlust gemessen am Körpergewicht aus der Show verabschiedet. In der finalen Folge wird der „Biggest Loser“ gekürt.

Gewinner ist, wer prozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten Gewicht verloren hat. Mario Pohl rechnet sich dank seines hohen Ausgangsgewichtes von 193 Kilogramm gute Chancen aus, lange dabei zu bleiben. Der Gewinner erhält 50.000 Euro.