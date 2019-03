Grossweitzschen

Knut Herrmann ist seit Dienstagabend auch offiziell der neue Wehrleiter der Gemeinde Großweitzschen. Der Gemeinderat bestätigte einstimmig seine Wahl bei der Jahreshauptversammlung vor knapp zwei Wochen.

Für Irritationen bei Kämmerin Elke Görs hatten allerdings Herrmanns Aussagen zum Bedarf neuer Fahrzeuge für die drei Ortswehren Großweitzschen, Mockritz und Gallschütz gesorgt. „Die Äußerungen von Herrn Herrmann waren nicht mit der Verwaltung abgesprochen. Es gibt einen Termin, um das zu besprechen. Es ist mir ein Rätsel wie er darauf gekommen ist“, sagte Görs auf Nachfrage aus dem Gremium.

Fahrzeuge für alle drei Ortswehren

Gegenüber der DAZ bekräftigte Herrmann, der aus beruflichen Gründen bei der Sitzung fehlte, seine Forderungen. „Fakt ist, wir brauchen neue Fahrzeuge in allen drei Abteilungen. Es gibt einen Brandschutzbedarfsplan, in dem das festgehalten ist und der demnächst auch im Gemeinderat vorgelegt wird“, sagte er.

Rund 3.500 Euro hatte die Erstellung des Bedarfsplans gekostet. Darin sei festgehalten, dass es in Großweitzschen einen Ersatz für den betagten Robur sowie in Mockritz für das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) und in Gallschütz für das Löschfahrzeug (LSF 16) geben soll.

Robur-Ersatz hat Priorität

„Wir müssen mit der Gemeindeverwaltung klären, wie wir das finanzieren. Es ist mir bewusst, dass dafür Geld und Fördermittel zur Verfügung stehen müssen“, sagte Herrmann.

Priorität habe für ihn der Robur-Ersatz – im Idealfall ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), welches über einen mittelschweren Rüstsatz für technische Hilfeleistung verfüge. Rund 470.000 kostet so ein Fahrzeug. Neu ist die Forderung nicht. Großweitzschens Ortswehrleiter Marc Bohnstedt hatte schon Mitte 2018 Ersatz angemahnt.

Erstes Fahrzeug in zwei bis drei Jahren

Zugleich habe die Anschaffung noch etwas Zeit. „In Gallschütz und Mockritz ist das nicht so dringend. Wenn es in fünf oder zehn Jahren passiert, ist das in Ordnung. Aber in Großweitzschen ist in zwei bis drei Jahren Ersatz notwendig“, relativierte Herrmann. Rechnet man die Bauzeit für ein neues Fahrzeug von rund einem Jahr ein, müsste man sich demnach bis spätestens 2021 auf eine Neuanschaffung einigen.

Die Möglichkeit zur Aussprache wird es bei der nächsten Sitzung des Feuerwehrausschusses im April geben. Dieser muss ohnehin innerhalb eines Monats nach der Wehrleiterwahl einberufen werden, da dort kein Stellvertreter für Knut Herrmann gefunden werden konnte.

Stellvertreter wird bis Mitte April bestimmt

„Ich darf bei der Wahl selbst noch keinen Stellvertreter bestimmen, wenn sich keiner meldet", erklärte Bürgermeister Jörg Burkert auf Anfrage von Rätin Susann Munz. Im Ausschuss werde allerdings aus von den Ortswehrleitern empfohlenen Kameraden einer zum Stellvertreter gemacht.

Hauptamtsleiterin Denise Lange räumte aber zugleich ein, dass auch während der kommissarischen Leitung der Wehr durch Knut Herrmann in den letzten zwei Jahren ein Stellvertreter hätte bestellt werden müssen. Herrmann war zuvor Vize des Ex-Wehrleiters Lukas Gruhl gewesen, der aber zurücktrat.

Von Sebastian Fink