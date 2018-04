Bei der Lampen-Firma in Hartha gehen die Lichter aus. Was vor der Insolvenz in dem Betrieb ablief, leuchtete nun ein Prozess im Amtsgericht Döbeln aus. Einer ehemaligen Mitarbeiterin lag zur Last, sich unerlaubt Geld vom Firmenkonto überwiesen zu haben. Aber nicht die Frau steht am Ende im schlechten Licht.