Ostrau

Die Person des Jahres der Gemeinde Ostrau war selbst ganz baff, als ihr Name beim Neujahrsempfang am gestrigen Freitagabend aufgerufen wurde: Heike Grundmann, als Vorstandsmitglied des Fördervereins Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann, wo zum zweiten Mal in Folge gefeiert wurde, war schon den ganzen Abend als Kellnerin von Tisch zu Tisch gehuscht und stand plötzlich im Rampenlicht.

„Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie gerade ein Bierfass schleppen würde“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) zur allgemeinen Erheiterung.“Wenn es Jemand verdient hat, dann sie. Ich muss mich fast entschuldigen, dass wir voriges Jahr ihrem Mann den Vorzug gegeben haben.“

Heike Grundmann vielfach ehrenamtlich tätig

Heike Grundmann ist vielfach engagiert: Neben dem Wilden Mann kümmert sie sich auch um die Finanzen des Jugendclubs Noschkowitz, ist Vorsitzende des Ostrauer Kinderfördervereins, Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin.

Gleich doppelt vergeben wurde die Auszeichnung zur Person des Jahres für die Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Die Heimatfreunde Christian Winkler und Volker Bromme, die sich um die Zschaitzer Chronik kümmern, wurden von Bürgermeister Immo Barkawitz (freie Wähler) gewürdigt. „Ich bin von beiden total begeistert. Wenn Sie irgendetwas über Zschaitz-Ottewig wissen wollen, schicke ich Sie sowieso zuerst an die beiden“, sagte er.

„Strom geht seltsame Wege“

Sportlich ging es bei der Wahl der Vereine des Jahres zu: Der SV 52 Zschaitz und der SV Ostrau erhielten die Preise – besonders für ihre Kinder- und Jugendförderung. In Ostrau, wo Vereine und Firmen des Jahres wieder zweifach geehrt wurden, bekam außerdem der Heimatverein Jahna die Auszeichnung für sein Engagement um den Erhalt des Dorflebens.

Die Elektrofirma Axel Schiller wurde Unternehmen des Jahres in Zschaitz-Ottewig. „Er sucht immer Wege und Lösungen, wenn es in der Gemeinde etwas zu tun gibt – Strom geht seltsame Wege, daher berechtigt, Axel Schiller“, sagte Barkawitz unter tosendem Applaus.

Erstmals Arztpraxis ausgezeichnet

Der Auenhof Niederlützschera (Biogemüseproduktion) und die Schrebitzer Arztpraxis von Dr. Petra Schneider wurden für Ostrau geehrt. Für Letztere, die sich ebenfalls stark im Karneval und anderen Veranstaltungen in Schrebitz engagiert, brandete extra großer Applaus auf.

Der mittlerweile vierte Neujahrsempfang beider Gemeinden wurde insgesamt zu einer runden Sache. „Wir sind hier vom Ambiente inzwischen dort angekommen, wo wir hin wollten“, lobte Immo Barkawitz, bevor er launig auf das Jahr 2018 in seiner Kommune zurückblickte („Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass ich noch kürzer reden muss, damit Dirk Schilling noch länger reden kann.“).

Auch der mit einem Augenzwinkern angesprochene Amtskollege blickte auf 2018 zurück. Fazit für beide Kommunen: Es ist viel passiert – 2019 kann jetzt richtig starten.

Von Sebastian Fink