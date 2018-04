Zeitungsflirt - Grundschüler lesen die DAZ

Was für ein Start nach den Osterferien! Für knapp 300 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen von sechs Grundschulen der Döbelner Region begann am Montag der Zeitungsflirt mit der Döbelner Allgemeinen Zeitung. Vier Wochen lang bekommen die Mädchen und Jungen sowie deren Lehrerinnen und Lehrer die DAZ in die Schule geliefert, um intensiv mit der Tageszeitung im Unterricht arbeiten zu können. Nach erfolgreicher Teilnahme erhält jedes Kind ein Lesediplom. Denn: „Zeitunglesen fördert die Lesekompetenz und macht schlau“, weiß Medienexpertin Petra Wolff, die das Projekt pädagogisch betreut.

An der Waldheimer Grundschule hatten sich die Klassenlehrerinnen von 4a, b und c, Ingrid Müller, Petra Putzig und Karla Geißler, besonders viel Mühe für einen gelungenen Auftakt gegeben. Die Tafeln in den Klassenzimmern waren nicht nur mit bunten Schriftzügen zum Zeitungsflirt gestaltet. Auch die aktuelle Titelseite der DAZ war angepinnt, deren Aufbau und Inhalt anschaulich erläutert.

Weiterhin beteiligen sich die Kunzemann-Schule Döbeln, die Roßweiner Weinbergschule, die Sigismund-Reschke-Grundschule Leisnig sowie die Grundschulen Mochau und Döbeln-Ost am Zeitungsflirt.

Von Olaf Büchel