„Diese alte Dame mit ihren schönen Fenstern, dem großen Portal, dem ansehnlichen Erker und den Gauben steht noch immer recht erhaben im Zentrum Grünlichtenbergs“, sagt Grundschulleiterin Elke Schlieder und klingt dabei ein bisschen verliebt. 120 Jahr hat die alte Dame Grundschule mittlerweile auf dem Buckel. „Eine stolze Zahl, aber dennoch ist sie keinesfalls alt und verstaubt“, sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Diese Woche wurde deshalb in Günlichtenberg gefeiert.

Die Schülerinnen und Schüler tauchten im Rahmen einer Projektwoche in die Geschichte ihrer Schule ein. Am Dienstag trafen zur Festveranstaltung Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Alte Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern kamen zusammen, um gemeinsam über alte Zeiten zu plauschen und sich anzuschauen, was über die Jahrzehnte hinweg aus ihrem Schulgebäude geworden ist. Gute 30 Jahre lang gestaltete Klaus Tast das schulische Leben in Grünlichtenberg – erst als Lehrer und zuletzt als Leiter. „Manches erinnerte mich irgendwie an die Feuerzangenbowle“, sagt Tast heute, wenn er daran zurückdenkt, wie er 1962 zum ersten Mal das Schulgebäude betrat. „Ofenheizungen in den Klassenzimmern, Mobiliar aus der Vorkriegszeit und den Toilettenraum möchte ich lieber gar nicht erwähnen.“ Aus anfangs geplanten zwei Jahren in Grünlichtenberg wurden für Tast letztlich 30. Was ihn gehalten hat? „Die Hardware war schlecht, aber die Software war top“, sagt er. Schüler, Eltern, Kollegen – alle zogen an einem Strang.

Erst Ausbau, dann Abstufung

Und obwohl das funktionierte und auch an der sprichwörtlichen Hardware zunehmend Verbesserungen vorgenommen wurden, stand die Grünlichtenberger Schule in den 1980er Jahren vor einer ungewissen Zukunft. „Über der Schule hing ein Damoklesschwert“, erinnert Tast. „Nur eine der beiden Schulen im damaligen Kreis Hainichen sollte zehnklassig ausgebaut werden.“ Die Erlösung kam im Juli 1985. Der Kreistag erteilte Grünlichtenberg den Zuschlag, im darauffolgenden Jahr ging der Ausbau los. Doch sonderlich lang blieb die Euphorie aus damaliger Sicht nicht bestehen. Die Ungewissheit der Wendezeit färbte auch auf die Grünlichtenberger Schule ab. Dann fiel die Entscheidung: Abstufung der Lernstätte zur Grundschule.

Konstante in hektischen Zeiten

Heute begleiten sieben Lehrkräfte die ersten vier Schuljahren der Kinder aus Grünlichtenberg und den umliegenden Dörfern. „Auch, wenn sich das Schulsystem immer weiterentwickelt hat, die Schule dem neusten Stand angepasst wurde, ist es dennoch eine Konstante in unserer schnelllebigen Zeit“, unterstreicht die Bürgermeisterin.

Einblick in eine weniger hektische, aber nicht minder spannende Zeit wird am Sonnabend um 10.30 Uhr in der Grünlichtenberger Turnhalle gewährt. Michael Kreskowsky, einst selbst Grundschüler in Grünlichtenberg, schlüpft dafür in die Rolle des Oberlehrers und führt durch eine historische Schulstunde. Gleichzeitig stehen die Türen der Schule von 9 bis 11 Uhr offen. Direkt zu Beginn führt der eröffnet der Schulchor den Tag.

