Rosswein

Die Februarferien nahen, was noch ein Stück entfernt liegt, ist der Umzug der Grundschüler zurück in ihr Gebäude Am Weinberg, Straße der Einheit. Der war für die Februarferien vorgesehen, verzögert sich nun aber und soll in den Osterferien über die Bühne gehen.

Stadt zahlt extra Miete

Seit Schuljahresbeginn werden Roßweins Grundschüler übergangsweise im Mitteldeutschen Fachzentrum für Metall und Technik (MFM) unterrichtet. Weil das Grundschulgebäude eine umfassende Sanierung der Elektroanlagen erhält, lernen die Mädchen und Jungen auswärts. Die Stadt kostet das monatlich eine vierstellige Summe an Miete. Nicht nur deshalb ist ein baldiger Rückzug gewünscht. Auch den Weg, den die 200 Grundschüler vom Übergangsschulgebäude an der Döbelner Straße bis in den Hort zu Fuß zurücklegen müssen, würde das Hortpersonal sich und den Kindern gern ersparen. Der Hort hatte aus verwaltungsrechtlichen gründen nicht mit in das MFM umziehen dürfen. Die Fläche dort sei zu klein, um von 200 Kindern zugleich genutzt werden zu können. Zweitens hätte das Gelände komplett eingezäunt werden müssen, auch aufgrund der Nähe zur Mulde.

Zeitverlust bis heute nicht ausgeglichen

Dieser Umstand ist letztlich ein Grund für die Bauverzögerungen in der Straße der Einheit. Denn dort konnte nicht in einem Rutsch gearbeitet werden. Nachdem zunächst die Elektroinstallationen im Schulteil saniert worden sind, sind nach Abschluss jetzt die Hortkinder dort eingezogen. Damit ist Platz im Hort-Teil der Schule geworden und es kann dort weiter gearbeitet werden. Zwischenlösungen wie diese haben der bauausführenden Firma zusätzliche Aufgaben und damit verbunden Zeitverlust eingebracht, heißt es aus dem Bauamt der Stadt. Dieser Zeitverlust habe bis heute nicht ausgeglichen werden können, so dass der neue Termin für den Abschluss der Bauarbeiten der 29. März ist. Danach müssen die Räume noch gereinigt werden und auch der Umzug koste noch einmal Zeit, so dass der Rückzug erst mit Beginn der Osterferien erfolgen können, am 18. April.

Sanierung geht weiter

Damit sind die Sanierungsarbeiten in der Grundschule allerdings noch längst nicht abgeschlossen. Sowohl die Heizungsanlage als auch das Dach stehen in naher Zukunft auf der To-do-Liste der Stadt. Dafür hat diese bereits Fördermittel in Aussicht und beschlossen, den erforderlichen Eigenanteil Eigenmittel in Höhe von 102.000 Euro bereit zu stellen – aus der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes, die die Stadt jährlich in Höhe von 70.000 Euro erhält. Insgesamt würde der nächste Bauabschnitt rund 641.000 Euro kosten. Gebaut wird nicht vor dem Sommer 2020. Ein neuerlicher Auszug der Schüler ist nicht vorgesehen, bzw. soll mit allen Mitteln vermieden werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk