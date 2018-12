Waldheim

Eine der treusten Seelen der Waldheimer Grundschule tritt ab. Nach stolzen 31 Dienstjahren am Schulberg verabschiedet sich Sekretärin Christa Trapp in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin.

Zeit für Garten und Bücher

„Ich kann es noch gar nicht richtig fassen“, sagt Trapp, nachdem ihr die Kinder ein Abschiedsständchen darbrachten. „Das ist schon ergreifend.“ Doch jetzt beginnen für sie praktisch die längsten Ferien der Welt. „Jetzt habe ich Zeit, auch mal früher in den Garten zu gehen und nicht erst am Nachmittag oder nur am Wochenende“, freut sich die Hobby-Gärtnerin und passionierte Leserin. Deshalb gab es zum Abschied nicht nur Blumen, sondern auch einen Gutschein für neuen Lesestoff.

An die plötzliche Ruhe muss sich Trapp jedoch bestimmt erst mal gewöhnen. „Am meisten werde ich die Kinder und den ganzen Trubel vermissen“, glaubt die treue Seele vom Schulberg. Monotonie war für die Sekretärin bis zuletzt ein Fremdwort. „Ich habe nicht nur am PC gesessen, sondern ständig mit Lehrern und auch den Kindern zu tun gehabt.“ Auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung lobt Trapp.

Nasenbluten und Mäuse

Lediglich die jährliche und aufgrund der Doppelhaushaltsführung zuletzt zweijährige Finanzplanung wird Trapp nicht großartig hinterhertrauern. „Aber das war auch immer zu schaffen. Eigentlich bin ich jeden Tag wirklich super gerne zur Arbeit gekommen. Die Kinder halten einen irgendwie jung.“ In all den Jahren habe sie sehr viel Dankbarkeit von den Kindern erfahren. Immer war Trapp zur Stelle – bei Nasenbluten, wenn mal jemand hingefallen ist und von den Eltern abgeholt werden musste. „Bei mir im Sekretariat sind die Kinder oft zur Ruhe gekommen. Erst, wenn die Eltern dann kamen, flossen vor Aufregung wieder die Tränen.“

Unmöglich scheint es angesichts zahlreicher erinnerungswürdiger Momente, 31 Dienstjahre in nur wenigen Sätzen zusammenzufassen. Auf jeden Fall auf lange Zeit im Gedächtnis werden die kuriosen Anekdoten bleiben. „An einem Tag durften alle ihr Lieblingsspielzeug mitbringen. Ein Kind brachte dann eine echte Maus in einer Brotbüchse mit. Die musste dann bei mir deponiert werden. Die Eltern wussten davon nichts“, lacht Trapp.

Nachfolgerin in den Startlöchern

Die nächste Maus wird nun Trapps Nachfolgerin Franziska Schmidt, die bereits eingearbeitet in den Startlöchern steht, in ihre Obhut nehmen müssen. „Es fällt uns natürlich schwer, eine so erfahrene und tolle Kollegin gehen zu lassen“, betont Grundschulleiterin Annett Lorenz-Ziegenbalg. „Wir hoffen, dass sie uns trotzdem ab und zu besuchen kommt und wünschen Frau Schmidt nun viel Erfolg und Schaffenskraft.“

Von André Pitz