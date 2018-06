Döbeln

Der Grundstein liegt. Und neben der Bodenplatte sind auch schon ein paar Wände der neuen Zweifeld-Sporthalle in Döbeln-Nord fertig. Am Dienstag legten Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) und Ralf Berger, Präsident des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) den Grundstein für das rund vier Millionen Euro teure Vorhaben. Ende April, Anfang Mai hatten die Bauarbeiten begonnen.

Kapsel will nicht in den Beton

Die DAZ ist drin. Gemeinsam mit den Plänen, dem Stadtratsbeschluss und dem Fördermittelbescheid liegt nun auch die gestrige Ausgabe der gedruckten Zeitung in der Bodenplatte der neuen Nord-Turnhalle. Gerd Langhof und Thomas Spindler von der Mildensteiner Baugilde hatten zuvor die kupferne Kapsel zugelötet, in der die Zeitdokumente lagern. Als OB Egerer und Lasub-Präsident Berger diese in den frischen Beton drückten, passierte ein kleines Malheur: Die Masse war offenbar zu nass angemischt und der Auftrieb ließ sie wieder aus dem Beton schießen. Aber die Grundsteinleger bewiesen Geschick und verkeilten sie mit den Trapezkellen.

Beste Bedingungen für den Schulsport

Von Malheuren blieb die Baustelle bisher verschont, denn die Arbeiten liegen im Plan. „Als es um den Termin für die Grundsteinlegung ging, sagte ich, wenn wir noch länger warten, ist das Dach drauf“, scherzte der Oberbürgermeister in seiner Rede. Darin brachte er auch klar auf den Punkt, wie sinnvoll die neue Halle ist. Festgeschrieben im Sportstätten-Konzept der Stadt entlastet sie andere Hallen und wird dem Schulsport in Döbeln-Nord viel bessere Bedingungen bieten, wenn sie in reichlich einem Jahr fertig ist. Sie wird den Campus aus Ober- und Grundschule ordentlich abrunden. 44 mal 22 Meter misst die neue Sportstätte, die Grundschule bekommt einen 18 mal 18 Meter großen Mehrzweckraum. Es ist Platz für 200 Gäste von Veranstaltungen.

Förderquote zu niedrig

In Richtung Landespolitik – die Döbelner Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser (CDU) und Henning Homann (SPD) waren unter den Gästen – sandte OB Egerer den Wusch nach einer höheren Förderquote für solche Schulbauvorhaben. „Die liegt bei 40 Prozent und es wäre schön, wenn sie etwas höher wäre.“ Rund zweieinhalb Millionen Euro lässt sich Döbeln das Vorhaben kosten. Vorsichtig blickte Hans-Joachim Egerer auf die Zukunft der alten Nord-Halle: „Die ist noch nicht klar. Aber wenn es Döbeln finanziell möglich ist, werden wir sie erhalten.“

So soll die Halle einmal aussehen. Quelle: ARGE BURUCKERBARNIKOL + thoma architekten

Für Lasub-Präsident Berger war die Grundsteinlegung ein Sonnenschein-Termin. Das gab er unumwunden zu. „In der jetzigen Zeit gibt es wenige Termine, zu denen man in freudiger Erwartung fährt. Kulturminister Christian Piewarz wäre auch gern gekommen, seine Termine sind auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig“, sagte Ralf Berger. Der Minister und er sehen sich gerade wegen der Beamtenpläne der Kritik der Lehrerschaft ausgesetzt. Da gibt es eine Altersgrenze, was die stört, die sie überschreiten.

Kommentar: Geld in Döbeln-Nord gut angelegt Lokalpolitik und Lokalzeitung liegen sich manchmal über Kreuz. Das liegt in der Natur der Sache. Beim Thema Sporthallenbau in Döbeln-Nord ist das anders. Hier ist Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer nur zuzustimmen, wenn er die Vorteile dieses Vorhabens hervorhebt. So zum Beispiel, dass die neue Halle nicht nur das Schulzentrum aufwertet und abrundet, sondern das gesamte Wohngebiet. Ein Blick aufs Umfeld zeigt das bereits: Die ersten Eigenheime auf den Sonnenterrassen stehen bereits, die ersten Stadtvillen der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt ebenfalls. Als wichtigen Siedlungsfaktor gibt es das durchsanierte Schulzentrum Am Holländer mit Grund- und Oberschule, das bald beste Bedingungen für den Schul- und Vereinssport bieten wird. Somit war es eine gute Entscheidung des Stadtrates, die Pläne der Verwaltung in einen Beschluss zu gießen und die Turnhalle zu bauen. Die zweieinhalb Millionen Euro Eigenanteil, die die Stadt das kostet, sind gut angelegtes Geld. Bei all den vielen Ankündigungen des Freistaates, bessere Bedingungen für Bildung zu schaffen, sollten die Fördersätze für den Schulbau auf den Prüfstand kommen. 40 Prozent Zuschuss sind da nämlich zuwenig, viele Kommunen sind finanziell überfordert. Zumal die Baustellen dieser Art in Döbeln auch nicht ausgehen: Schlossbergschule und Grundschule Mochau, perspektivisch vielleicht auch die Grundschule in Döbeln-Ost. Auch ein weiteres Problem muss die Landesregierung lösen. Die schönsten Schulen und Turnhallen nützen nix, wenn die Lehrer fehlen. Hier gilt es, Lösungen zu finden, die keine neuen Gräben und Konfliktfelder aufreißen.

In seiner Rede sprach Ralf Berger auch darüber, dass es nicht reicht, eine schöne Turnhalle dastehen zu haben, sondern dass es auch Lehrer braucht, die darin unterrichten und dass Sachsen dafür sorge, dass dies so ist. Den Bau würdigte er aber als eine „Entscheidung für Döbeln und für die Bildung.“

Von Dirk Wurzel