Gut vorbereitet auf hunderte Wanderer

Es kann los gehen – lautet das Signal aus dem Organisationsteam des Döbelner Sachsen-Dreiers beim ESV Lok Döbeln. Am 7. April fällt zum 34. Mal der Startschuss für eine der beliebtesten Frühlingswanderungen in Sachsen. Gewandert wird auf neun verschieden langen Strecken in Richtung Roßwein und Kloster Altzella.