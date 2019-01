Döbeln

Ein Würfel mit den Logos der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF), der Raiffeisen Bank Mittelsachsen und der Raiffeisenhandelsgenossenschaft Leisnig-Oschatz (RHG) war am Mittwochabend im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel der sprichwörtliche Ball, den sich die jeweils zwei Vorstände der regionalen Genossenschaften zu warfen, um durch das Programm zu führen.

Zum 8. Mal lud diese Genossenschafts- Troika ihre Mitglieder, Mitarbeiter und Geschäftspartner zum Neujahrsempfang ein. Dabei wurde das genossenschaftliche Wir-Gefühl gepflegt und das regionale Netzwerk enger geknüpft. Die Vorstände der drei Genossenschaften zogen dabei aber auch Bilanz des vergangenen Jahres und gaben Ausblicke auf 2019.

Raiffeisenhandelsgensossenschaft baut Döbelner Baumarkt um

5,8 Prozent Umsatzsteigerung auf 38 Millionen Euro konnte etwa die Raiffeisenhandelsgenossenschaft Leisnig-Oschatz eG in ihren 14 Filialen und Märkten zwischen Oschatz und Annaberg-Buchholz verbuchen. Und auch für 2019 wird eine anhaltend gute Baukonjunktur und viel Wohnungsbau prognostiziert. So muss Torsten Hamann, Vorstand der Raiffeisenhandelsgenossenschaft keinesfalls schwarz sehen. Dennoch werde das Geschäft im Bau- und Gartenbereich für die 20 Mitarbeiter und 16 Auszubildenden nicht einfacher. Das Handwerk kämpfe mit dem Mangel an Fachkräften und könne bei vollen Auftragsbüchern die Aufträge nur deutlich langsamer abarbeiten. Von der Lieferindustrie sind deutliche Preissteigerungen angekündigt, was es dem Unternehmen schwerer macht aus zwar hohen Umsätzen auch entsprechende Erlöse zu generieren. Investieren will die RHG 2019 zum einen in die Mitarbeiter in Sozialleistungen und Tarife. Zudem werden nach dem Waldheimer Bau- und Gartenmarkt im Jahre 2016 in diesem Jahr der Döbelner Bau- und Gartenmarkt an der Hainstraße und der RHG-Standort in Mügeln komplett modernisiert. Geplant sind ein Marktumbau mit neuen Regalen, Lichtkonzepten und einem Drive In.

Tino Hütter (WGF, v.l.n.r.) ), Torsten Hamann (RHG) und Angelika Belletti (Raiffeisenbank) führten gemeinsam durch den Abend beim Genossenschaftsempfang im Sport- und Freizeitzentrum Welwel. Quelle: Thomas Sparrer

Raiffeisenbank mit stabilen Ergebnissen

Auch die Raiffeisenbank Mittelsachsen hat im vergangenen Jahr trotz der Niedrigzinsphase gute Ergebnisse erzielt. Das Eigenkapital der Bank wurde um 5,2 auf 81,2 Millionen Euro gesteigert. An die 16.000 Mitglieder wurde 2018 eine Dividende von 457.000 Euro verteilt, so Angelika Belletti vom Vorstand der Genossenschaftsbank. Auf die Eigentümerstruktur der Bank, die den Mitgliedern und keinen Aktionären gehört, war sie dabei sichtlich stolz. Neukredite in Höhe von 84 Millionen Euro hat die Bank 2018 unter die Hausbauer und Unternehmen der Region gebracht, das Wertpapiergeschäft um 1,1 Millionen Euro auf 42 Millionen Euro gesteigert und mit der neuen Online-Filiale den Kunden neue zeitsparende Angebote für Bankgeschäfte unterbreitet.

Wohnungsgenossenschaft will 2,6 Millionen Euro investieren

Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt hat im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro investiert und davon neben dem Bau des neuen Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäudes, Wohnungen modernisiert und 24 Wohnungen in den sechs Stadtvillen in Döbeln-Nord neu gebaut. „Der Mut zum Neubau hat sich gelohnt. Alle neu gebauten Wohnungen sind auch vermietet“, sagt der kaufmännische Vorstand Tino Hütter.

Im Jahr 2019 backt die Genossenschaft ein klein wenig kleinere Brötchen. 2,6 Millionen Euro will die WGF in diesem Jahr für Modernisierungen und Instandhaltungen ihrer Bestände ausgeben. „Das größte Projekt wird dabei der Umbau unserer früheren Verwaltung in der Blumenstraße 71 sein“, kündigt Vorstand Tino Hütter an. Das Verwaltungsgebäude wird wieder zu einem Wohnhaus umgebaut. Die Wohnungsgrundrisse werden auf jeder Etage unterschiedlich sein. Mit den größeren Wohnungen möchte die WGF vor allem Familien ansprechen.

Vom Plan in die Praxis

Zudem sollen 2019 viele der Erfahrungen in den abgeschlossenen Projekten „Wohnen im Alter“ und „ Chemnitz plus – das Döbelner Modell“ in die Praxis umgesetzt werden. Zudem hat die WGF wieder 100 Veranstaltungen im Plan, um die Gemeinschaft der Mitglieder zu pflegen. Auch im sozialen Bereich wird nichts gekürzt, Vereine werden weiter mit ins Boot geholt und unterstützt. Zudem steht die Gründung der 26. ehrenamtlichen Freizeitgruppe ins Haus.

In einem kleinen Film demonstrierten die drei Genossenschaften zudem während des Empfangs ihre Vernetzung in der Region. Unter den so unterstützten ist auch die Kreismusikschule Döbeln, die mit einigen ihrer Talente den Neujahrsempfang musikalisch begleitete.

Von Thomas Sparrer