Ostrau

Was für ein Start in den vierten Advent, der in diesem Jahr zugleich vorweihnachtliches Wochenende und Auftakt in die Weihnachtsferien ist: 107 der 108 Schüler der Grundschule Ostrau – ein Mädchen fehlte krankheitsbedingt – bereiteten den weiteren rund 100 Besuchern einen wonnigen Vormittag in der fast komplett gefüllten Kirche mit klassischen Weihnachtsliedern, Gedichten, Blockflötensoli und einem Krippenspiel. Selbst auf den Emporen tummelten sich die Gäste – ein Vorgeschmack auf den Gottesdienst am Heiligabend (17 Uhr).

Die neue Schulleiterin Angela Jurczyk hatte die Idee zum 1. Weihnachtssingen in Ostrau. „Ich habe das an meiner vorherigen Schule in Waldheim eingeführt und jetzt nach Ostrau mitgebracht“, sagte sie am Eingang zur Kirche, wo sie die sechs Schulklassen, ihre Kolleginnen, Bürgermeister Dirk Schilling und jede Menge Eltern, Geschwister und Großeltern begrüßte.

Frühere Schulleiterin begeistert dabei

Zu den Gästen gehörte auch Jurczyks Vorgängerin Ingrid Przewloka, die sichtlich erholt und gelaunt nach fast sechs Monaten Ruhestand im Kirchenschiff Platz nahm. „Ich bin voll in den neuen Lebensabschnitt eingetaucht und er ist wunderschön, genau wie der vorherige“, schwärmte sie, um anschließend fleißig mit den Kindern mitzusingen.

Die starteten in kompletter Stärke zum Teil von der Bühne vor dem Altar, zum Teil von ihren Plätzen in den Kirchenbänken mit „Guten Abend, schön’ Abend“. Und obwohl es angesichts der Uhrzeit auch „Guten Morgen, schön’ Morgen“ hätte heißen können, weihnachtete es in der Kirche ab diesem Moment sehr.

Seit Oktoberferien geprobt

Seit den Oktoberferien hatten die Kinder unablässig geprobt. Rund 50 Schüler aus allen Klassen sind seither bei den „Singenden Grundschulkids“ mit Chor und Tänzern vertreten. Dazu traten Kinder aus dem Ganztagsangebot Tanzen auf, die sich „Sternschnuppen“ nennen.

Nach dem ersten Lied begann ein kurzweiliges Krippenspiel – ganz klassisch mit gereimten Versen und traditionellen Kostümen. Die Kinder hatten sich perfekt vorbereitet und manche zeigten schauspielerisches Talent.

Kirche hofft auf Start einer Tradition

Da hatte auch die Generalprobe zuvor in der Kirche geholfen, die Pfarrer Reinhard Mehnert der Schule zur Verfügung stellte. „Ich hoffe, dass daraus eine Tradition erwachsen kann und wir uns dann auch noch mehr einbringen können“, sagte er nach der Aufführung.

Schüler und Lehrer hatten das Programm beinahe komplett allein gestaltet. Gemeindepädagogin Angela Tanner, die einige Schüler aus der Christenlehre kennen, spielte an der Orgel und hatte einen Solo-Auftritt mit Gitarre zu „Leise rieselt der Schnee“.

Gemeindepädagogin Angela Tanner spielte „Leise rieselt der Schnee“ und warb für mehr Kinder in der Christenlehre. Quelle: Sven Bartsch

Die Kinder brachten weitere Klassiker wie Schneeflöckchen, Weißröckchen“, „So viel Heimlichkeit“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ zu Gehör. Und das so mitreißend – da war es am Ende fast schon zu schnell wieder vorbei.

Von Sebastian Fink