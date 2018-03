„Hab dich!“: Hartha nähert sich spielerisch seinen Migranten

Gesellschaftsspiele heißen aus gutem Grund so. Wie einfach sich am Spieltisch Gemeinschaft schaffen lässt, ließ sich am Mittwoch beim Spielenachmittag im Harthaer Diakonat beobachten: „Alt-“ und „Neuharthaner“ trafen sich dort, um sich ganz ungezwungen kennenzulernen und ein paar Stunden miteinander zu teilen.