Haftbefehl kassiert: Oberlandesgericht hält Angeklagte nicht für dringend tatverdächtig

Brandstiftung in Döbeln-Nord

Eine 70-Jährige soll mehrere Feuer in Döbeln-Nord gelegt haben. Anfang November soll der Prozess am Landgericht Chemnitz beginnen. Als freie Frau wird die Angeklagte zu diesem erscheinen. Das Oberlandesgericht hält sie für nicht so dringend tatverdächtig, um eine weitere Untersuchungshaft zu rechtfertigen.