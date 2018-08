Döbeln

Mit dieser Masche haben die Richter in Döbeln häufig zu tun: Menschen bieten Waren im Internet feil, die Käufer überweisen den Kaufpreis, erhalten die Dinge aber nie. Recht häufig sind es Mobiltelefone, die im Internet zu Kauf angeboten werden, dann aber nicht zum zahlenden Kunden gelangen. So wie im Falle einer 33-Jährigen aus Döbeln. Die ist dreimal wegen Diebstahls und einmal wegen Betruges vorbestraft, hatte Geldstrafen zu zahlen. In Chemnitz kam es dann etwas dicker: Wegen diverser Drogenverbrechen hat sie das dortige Amtsgericht am 26. Juli verurteilt. Das ging nicht mehr mit einer Geldstrafe ab. Für zwei Jahre und neun Monate wird die Frau demnächst hinter Gitter wandern. Denn das Chemnitzer Urteil ist rechtskräftig. Es sollte im aktuellen Betrugs-Verfahren im Amtsgericht Döbeln noch eine Rolle spielen.

Betrug für die Dröhnung

Hier legte Staatsanwältin Schlegel der Frau zur Last, am 1. Juli 2017 ein Samsung-Mobiltelefon für 355 Euro „verkauft“ zu haben, das heißt, sie habe den Kaufpreis eingestrichen, aber das Smartphone nie geliefert. Eingestellt habe die Angeklagte das Angebot auf der Internetplattform „shpock.com“. Das ist sowas wie Ebay. „Es stimmt, was in der Anklage steht. Es handelt sich um Beschaffungskriminalität“, räumte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich den Tatvorwurf für seine Mandantin ein. Der Verteidiger regte an, das Betrugs-Verfahren nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung einzustellen.

Genug bestraft: Gaunerei bleibt folgenlos

Die Strafe für die Handy-Gaunerei würde im Hinblick auf die Strafe für die in Chemnitz abgeurteilten Drogenverbrechen nämlich nicht beträchtlich ins Gewicht fallen. Zumal Richterin Marion Zöllner dieses Urteil noch einmal hätte aufmachen müssen, um ein neues Gesamtstrafenpaket zu schnüren. Weil dabei nicht einfach addiert wird, hätte sich der Knastaufenthalt für die 33-Jährige nicht wesentlich oder gar nicht verlängert. Staatsanwältin Schlegel folgte dem Antrag des Verteidigers. Und so bekam die Dealerin keine Strafe für den Betrug, denn das Gericht stellte das Verfahren ein.

Dealerei führt in den Knast

Mit dem Urteil des Amtsgerichtes Chemnitz ist die 33-Jährige schon gut bedient. Das dortige Schöffengericht hatte einen „Deal mit der Dealerin“ gemacht, der juristisch korrekt „Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten“ heißt. Sollte sie die angeklagten Taten gestehen, hatte ihr das Gericht eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb bis drei Jahren in Aussicht gestellt. Zwei Jahre und neun Monate sind es dann geworden. Die Döbelnerin hatte eingeräumt, mehrfach bei Daniela W. und Steffen G. Crystal gekauft zu haben, um es in Döbeln weiter zu verticken. Das Gramm habe sie im Einkauf 60 Euro gekostet, 80 Euro habe sie von ihren „Kunden“ dafür genommen. G. und W. hatten den Stoff aus Tschechien geholt, wie bereits in mehreren Prozessen gegen Angehörige der Döbelner Drogenszene zur Sprache kam.

Seit sieben Jahren dem Crystal zugetan

Seit 2011 nehme seine Mandantin Crystal, sagte Rechtsanwalt Göddenhenrich im Chemnitzer Prozess. Vorher war sie trunksüchtig. Aus einer Drogentherapie im Erzgebirge sei sie Anfang 2018 rausgeflogen, weil sie sich nicht an die Hausordnung gehalten habe.

Von Dirk Wurzel