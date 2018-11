Rosswein

Seine Augen bekommen einen feuchten Schimmer, wenn Hans-Peter Benedix (65) von seinem Leben als Gastwirt erzählt. „Ich habe das immer gern gemacht und gut davon gelebt. Und wir hatten immer nette Gäste“, sagt der Roßweiner, der am Reformationstag Geburtstag und am Mittwoch das Rentenalter erreicht hat.

Nach 44 Jahren als Chef der „Grünen Aue“ soll nun aber Schluss sein mit dem Gastwirt-Dasein. Es fällt dem eingefleischten Gastronomen nicht gerade leicht, gerade in dieser Zeit, in der so viele Erinnerungen an frühere Aue-Tage hochkommen. Doch ein Wunsch überwiegt: „Ich habe immer gearbeitet, war niemals krank und möchte nun das Leben noch ein bisschen genießen.“

Nachfolger gesucht

Deshalb hat er mit seiner Frau Carmen die Entscheidung getroffen, das präsent an der Straße zwischen Niederstriegis und Roßwein gelegene Gasthaus zu verkaufen. Das Ziel ist, sich zur Ruhe zu setzen. Am Zaun hängt seit wenigen Tagen ein Transparent mit der Verkaufsabsicht. Wenn die „Grüne Aue“ erhalten bliebe, sich also ein Nachfolger-Wirt fände, würde das Hans-Peter Benedix sehr freuen. Bedingung für einen Verkauf des Hauses, zu dem auch noch einiges Land gehört, ist es allerdings nicht.

In der Abendschule zum Kellner

Die Laufbahn als Gastwirt war ihm nicht vorherbestimmt. Benedix begann nach zehn Jahren Schule eine Lehre als Hochbau-Monteur in Gera. Doch 1974 starb sein Vater Gottfried, der mit Mutter Gerlinde die „Grüne Aue“ 1961 übernommen und 1964 gekauft hatte. Die Mutter allein konnte das Gasthaus nicht weiter betreiben, Sohn Hans-Peter musste ran, schlüpfte in die Rolle des Gaststätten-Chefs. In der Abendschule machte er seine Ausbildung zum Kellner und zum Gaststättenleiter. Das Rüstzeug, das er sofort brauchte, bekam er von Kollegen aus Roßwein.

Es gab eigentlich alles

„Ich hatte ja zunächst keine Ahnung von Gastronomie. Karl-Heinz Kellner vom ’Stadt Leipzig’ hat mir gezeigt, wie man ein Bierfass ansticht. Manfred Meißner von ’Beckers Garten’ hat mir den ganzen Schreibkram erklärt und Helmut Spenger von der ’Wartburg’ hatte die richtigen Tipps für den Umgang mit dem DDR-Finanzamt.“ Damals gab es eben noch den Roßweiner Gastwirte-Stammtisch, einmal im viertel Jahr bei Herbert Weise im „Stadt Altenburg“.

Die „Grüne Aue“ betrieb Hans-Peter Benedix privat, Kommissionspartner war die HO. „Es gab eigentlich alles. Man musste nur wissen, wo und wer es hatte“, sagt der Wirt zur Mangelwirtschaft.

Ein Toter und die eigene Hochzeit

Etwa 200 Hochzeiten hat Benedix in all den Jahren ausgerichtet und 900 andere Feiern. Nacheinander drei Köchinnen standen ihm in dieser Zeit zur Seite – am Anfang seine Mutter, dann die damalige Lebensgefährtin Erika und seit 2002 bis heute Frau Carmen. Der Wirt erinnert sich an außergewöhnliche Veranstaltungen im Saal der Gaststätte, wie einen großen Schwulen- und Lesbenball von Dresdnern, der gleich nach der Wende etwas Besonderes war. Beim Tanz gab es auch mal einen Toten. „Die Roßweiner Molkerei hatte mal ein Vergnügen bei mir. Ein Mann hatte getanzt und getanzt, dann setzte er sich auf einen Stuhl und war plötzlich tot. Da war die Feier natürlich vorbei“, schildert der Wirt. Das schönste Erlebnis auf dem eigenen Saal hatte Benedix am 3. September 2010. „Wir hatten selbst 70 Gäste eingeladen, niemand wusste, um was es geht, nicht einmal meine Mutter. Als alle da waren, sind meine Frau und ich vorgefahren. Wir haben an diesem Tag geheiratet.“

Skatrunden solange es geht

Doch wie geht es nun weiter? So lange kein Nachfolger/Käufer gefunden ist, öffnet Benedix mit seiner Frau die Gaststätte freitags, sonnabends und sonntags zum Mittagstisch, ansonsten für Gruppen ab zehn Personen auf Bestellung. So bald die „Grüne Aue“ verkauft ist, will sich Bendix zurückziehen – verreisen, viel lesen, dem Enkel widmen und Skat spielen, das wohl größte Hobby von ihm und Frau Carmen. Apropos Skat: So lange Hans-Peter Benedix Wirt ist, solange gibt es auch die regelmäßigen Skatturniere in der „Grünen Aue“. Die November-Runde der 26. Roßweiner Skatmeisterschaft wird übrigens heute Abend, ab 18 Uhr, ausgespielt.

Von Olaf Büchel