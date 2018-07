Hartha

In der Krabbelgruppe in Hartha geht es kreativ zu. Die Mütter kommen mit ihren Kleinkindern nicht nur in die Hartharena, um mal wieder jemanden zum Reden zu haben. Der Treff, den die Arbeiterwohlfahrt Döbeln regelmäßig in Hartha anbietet, ist mit einem Kreativangebot verbunden. Mandy Gausche und Christina Giourgas lassen sich zu jeder der Zusammenkünfte etwas anderes einfallen. Jüngst haben die Mütter mit ihren Kindern T-Shirts selbst gestaltet.

Der Mobile Familienkreis der Arbeiterwohlfahrt ist in Hartha seit Oktober aktiv. „Die Resonanz ist gut, gleich zu Beginn waren fünf Mütter mit ihren Kindern da“, erzählt Christina Giourgas. Gestern hatte sich ein Kreis von acht jungen Frauen plus Nachwuchs eingefunden. Gestern betreute ihre Kollegin Mandy Gausche die Gruppe.

Kommen die Kinder in die Eingewöhnungsphase im Kindergarten beziehungsweise der Krippe, dann wechselt auch die Besetzung der Krabbelgruppe. „Aber es kommen auch immer wieder neue Gäste dazu“, so Giourgas, zuletzt untrer anderem eine Mutter mit Zwillingen. „Wir hatten schon Kurse mit bis zu 14 Müttern mit Kind, doch so stark besetzt Kurse sind eher selten. Meist bleibt es tatsächlich schön familiär.“ Fünf bis acht Mütter, das sei schon ein normaler, gut besetzter Kurs.

Die Krabbelgruppe vom Mobilen Familienkreis der AWO Familienbildung wird in der Hartharena zweimal Monatlich angeboten. Eine Sommerpause gibt es nicht. Der nächste Termin ist demnach der Montag, 6. August. Dann werden Windlichter gebastelt. Am 20. August sollen es Windmühlen werden. Wer mit zur Krabbelgruppe dazustoßen möchte, kann 9.30 Uhr bis 11 Uhr in die Hartharena kommen.

Von Steffi Robak