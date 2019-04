Hartha

Kehren, einsammeln säubern: In einer Woche wird Hartha herrausgeputzt. Auch in diesem Jahr veranstalten die Harthaer Heimatfreunde und Interessengemeinschaft (IG) in Kooperation mit der Stadtverwaltung den Frühjahrsputz. An jeder Ecke von Hartha nehmen die Stadtbewohner den Besen in die Hand.

Vor Jahren habe die Stadtverwaltung die Aktion organisiert, „doch dann ist es wieder eingeschlafen“, erzählt Vorstandsvorsitzende der Heimatfreunde Silke Weise. Es haben kaum mehr Leute Interesse an dem Frühjahrsputz gezeigt. Vor drei Jahren versuchten die Heimatfreunde und IG ihr Glück – mit Erfolg.

Letztes Jahr musste der Frühjahrsputz ausfallen. Das Wetter sei zu schlecht gewesen, als das man etwas hätte säubern können. „Wir haben gehofft, dass es doch noch geht. Aber es war einfach zu schlecht“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Bis jetzt haben sich mehr als 100 Leute angemeldet, die mithelfen möchten. Und noch immer trudeln neue Anmeldungen ein. Die Vereine haben erst kürzlich vier weitere erhalten. „Wenn ich in der Stadt wohne, sollte ich auch daran interessiert sein, dass es sauber ist. So fühlt man sich wohler“, so Weise. Es fiele ihr durchaus auf, dass viele Menschen auch ohne den besonderen Tag im Jahr versuchten die Stadt sauber zu halten. Sie kehrten beispielsweise vor ihrer Haustür, damit sei schon viel geholfen. Denn wenn dies jeder machen würde, wäre das Gesamtbild anders.

Auch am Samstag in einer Woche können die Bürger den Gehweg vor der Haustür kehren. Der städtische Bauhof werde ab 11 Uhr an diesem Tag den Dreck, den man normalerweise selbst entsorgen müsste, einsammeln.

Ansonsten könnten Helfer auch ohne Anmeldung ab 9 Uhr im Harthaer Stadtpark mit anpacken. Andere Orte der Stadt würden auch gesäubert werden. Dafür haben sich vor allem die städtischen Vereine stark gemacht. Unter anderem wird die Freiwillige Feuerwehr in ihrem Bereich kehren, Schüler unterstützten die Säuberungsaktion auf dem Schulhof, Drehstadion und der Radweg werden ebenso herausgeputzt. Weiterhin unterstützen sich Ortschaften gegenseitig. Schüler der Pestalozzi-Schule bringen das Freibad in Geringswalde schon am Dienstag und Mittwoch auf Vordermann. Wo man auch hinsieht: Überall soll der Winter weichen und der Frühling einkehren.

Von Nicole Grziwa