Hartha

Silvia Schalm wirkt gefasst, trotzdem hätte das noch junge Jahr 2019 kaum schlechter starten können. Die Leiterin der Kita „Villa Kunterbunt“ in Hartha reiht sich in einen traurigen Pool aus Betroffenen. Jenen, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vor Verwüstung standen. In der Industriestadt mag einfach kein Ruhe einkehren. Regelmäßig beklagten Laubenpieper und Einzelhändler Einbrüche oder Einbruchsversuche. Am vergangenen Donnerstag traf es die AWO-Kindereinrichtung in der Dresdner Straße. Nicht das erste Mal, dass Diebe dort wüteten, wo sonst Kinder basteln, malen und spielen.

Beamer war Herzstück pädagogischer Arbeit

„Eine Kollegin und ich haben den Einbruch zuerst bemerkt, weil wir Frühdienst hatten“, erzählt Schalm. Sie haben sofort den Schaden am Eingangsfenster bemerkt und bekamen ein mulmiges Gefühl. Ihre Gedanken galten zunächst den Büroräumen im Obergeschoss. „Wir sind direkt hoch, weil wir wussten, dass wir dort Bargeld verwahren.“ Die Befürchtung bestätigte sich. Wie viel Geld gestohlen wurde, wollte die Kita-Leiterin nicht sagen. „Was uns aber besonders getroffen hat, ist, dass unser Beamer geklaut wurde“, ergänzt sie – für Schalm und ihre Kolleginnen eines der Herzstücke der Jugendstilvilla. Mit dem Projektor haben sie einen wichtigen Teil ihres pädagogischen Angebots realisiert. Jetzt müssen die Kinder erst einmal mit Kasperletheater und Co. vorliebnehmen. „Wir können ja froh sein, dass der Dieb die Aufenthalts- und Spielräume links liegen gelassen hat.“

Profis am Werk

Der Einbrecher muss sich in den späten Abendstunden des 10. Januars seinen Weg gebahnt haben. Um diese Uhrzeit ist niemand mehr in einer Kindereinrichtung zu erwarten. An diesem Donnerstag jedoch war das Haus länger mit Leben gefüllt als üblich. „Bei uns tagte der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt“, so Schalm. „Da war es hier bis weit nach acht hell erleuchtet.“ Vielleicht hat der Dieb gezielt abgewartet, spekuliert sie. Für die Kita-Leiterin waren in jedem Fall ein Profi am Werk. „Der hat sich nicht vom Alarm abschrecken lassen und das Fenster fachmännisch aufgehebelt, nicht einfach eingeschlagen.“ Auch im Hort „Sonnenschein“ kam der Einbrecher durch das Fenster. Das Haus in der Sonnenstraße traf es im vergangenen Dezember gleich doppelt, auch wenn nichts erbeutet wurde als ein Schlüsselkasten.

Was Menschen sich erhoffen in einer Kita wie ihrer zu finden, weiß Schalm nicht. Was bleibt, sind, neben 1.000 Euro Schaden, vor allem Unsicherheit und Angst. Einen Verdächtigen gibt es bislang nicht.

Von Lisa Schliep