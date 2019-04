Chemnitz/Hartha

Diebesgut, leere Schnapsflaschen, jede Menge Müll und eine tote Katze. Die Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen war für die Polizisten alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. „Da ist eine Katze vertrocknet in der Hornzsche“, sagte eine 48-jährige Polizeihauptmeisterin des Reviers Döbeln im Prozess gegen einen 38-Harthaer aus, der des 18fachen tatmehrheitlichen Diebstahl in Gartenlauben angeklagt ist. Die Beamtin vom Kriminaldienst hatte gemeinsam mit Kollegen die Wohnung des Mannes mit richterlichem Beschluss durchsucht. Sie fanden auch Diebesgut.

Auch der psychiatrische Sachverständige hatte bereits ausgesagt. Er hält den Angeklagten für voll schuldfähig, obgleich dieser trunksüchtig ist und außerdem von der Aufputschdroge Crystal abhängig ist. Zwischen Verteidiger und Gericht kam es in der Verhandlung am Montag öfters zu Streitereien. Thomas H. Fischer betreibt Konfliktverteidigung. So gibt es nun drei weitere Verhandlungstage.

Von Dirk Wurzel