Hartha

Die Kleingärtner können aufatmen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Laubeneinbrecher weggefangen. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ließ den 38-Jährigen am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorführen. Zuvor hatten Polizisten den Mann in auf der Gerhart-Hauptmann-Straße aufgegriffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann Dinge bei sich trug, die vermutlich gestohlen sind, teilt Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Per Zeitungsfotos suchte die Polizeidirektion Chemnitz die Eigentümer von unterschiedlichen Gegenständen, die aus Einbrüchen in Lauben in Leisnig, Hartha und Waldheim stammten. Tatverdächtiger ist jener 38-Jährige, gegen den allerdings bis jetzt keine Haftgründe wie Verdunklungs, -Flucht -und Wiederholungsgefahr vorlagen. Das ist nun anders. Der Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwltschaft und erließ Haftbefehl. Der 38-Jährige fährt nun in die JVA ein. Jedoch nicht als Strafe – diese muss ein Gericht festlegen –sondern um das das Strafverfahren.

Von daz