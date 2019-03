Hartha/Chemnitz

Der mutmaßliche Laubenknacker wird jetzt ein Fall für das Schöffengericht. Ab Ende kommender Woche verhandelt das die Anklage gegen einen 38-jährigen Harthaer im Amtsgericht Chemnitz. Das ist dafür zuständig, weil der Angeklagte seit Herbst vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Die Anklage liegt seit dem 27. Dezember beim Amtsgericht Chemnitz. Das Gericht hat sie mittlerweile sie zur Hauptverhandlung zugelassen und einen Termin dafür bestimmt.

Eine Einbruchsserie hielt Kleingärtner in Hartha, Leisnig und Waldheim ein dreiviertel Jahr lang in Atem. Eigentlich sollten 110 Diebstähle in Gartenlauben auf das Konto des arbeitslosen Deutschen gehen. In der ganzen Region Döbeln, aber überwiegend in Hartha, soll er zugeschlagen und Lebensmittel, elektronische Geräte und Werkzeuge erbeutet haben. Wert: Rund 18.000 Euro. Aber die Staatsanwaltschaft geht offenbar davon aus, ihm nur 18 Diebstähle nachweisen zu können. Was der Anklagebörde als nicht sicher nachzuweisen erschien, hat sie bereits eingestellt, wie ihre Pressesprecherin, Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhart, Anfang Januar mitteilte. Eingestellt auch deshalb, weil die zu erwartende Strafe dafür die Gesamtstrafe nicht wesentlich erhöhen würde, wenn das Gericht den Mann für schuldig befindet.

Mindestens zwei Jahre?

Angeklagt ist er nun des besonders schweren Diebstahls in 18 tatmehrheitlichen Fällen. Einen solchen Diebstahl begeht laut Paragraf 243 StGB in der Regel unter anderem, wer „zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt“. Darunter fällt auch der Einbruch in Gartenlauben. Nach dieser Regel für die Zumessung der Strafe beginnt der Strafrahmen des Diebstahls im besonders schweren Fall bei drei Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft erwartet bei einem Schuldspruch aber wohl mindestens zwei Jahre Knast. Das zeigt die Tatsache, dass ein Schöffengericht die Anklage verhandelt.

