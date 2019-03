Hartha

Richtig gut stand es um den Ausbau des Radwanderweges zwischen Waldheim und Rochlitz in der vergangenen Zeit nicht. Seit der Eröffnung des ersten Bauabschnittes im Oktober letzten Jahres zwischen Waldheim und Rochlitz stockte der Ausbau. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Jetzt haben die Baumaßnahmen das Stadtgebiet Hartha erreicht. Am alten Bahnübergang an der Bahnhofstraße ist alles dicht, Durchfahrt unmöglich – nicht die einzige Baustelle, die der Ausbau des Radweges verursacht. Seit Mitte März ist die Ortsumgehungsstraße zwischen der Industriestadt und Waldheim in der Nähe des Gewerbegebietes West halbseitig gesperrt. Sobald die Baustellenzäune verschwinden, ist der zweite Teil des ersten Bauabschnittes getan und die Strecke von Waldheim bis zur Ortsumgehung Hartha nimmt Formen an.

Fahrbahn verbreitern für sichere Fahrt

Zwei Wochen ist die Durchfahrt durch die Bahnhofstraße schon nicht mehr möglich. Ab Freitag soll die Sperrung zwar erst einmal planmäßig weichen, bestätigt Bauamtsleiter Ronald Fischer, doch damit ist es nicht vorbei. In anderthalb Wochen geht es an selber Stelle weiter. „Vom 8. bis zum 12. April wird dann der Rest der Gleisanlage entfernt“, so der Bauamt-Chef. Dabei geht es nicht nur um die Schienen, sondern auch den Unterbau. Parallel dazu ist der Streckenabschnitt der Ortsumgehungsstraße zwischen Waldheim und Hartha entlang des Gewerbegebiets West halbseitig gesperrt. Dort sollen sich künftig Radweg und Umgehungsstraße kreuzen. Für die Sicherheit der Freizeitradler wird derzeit die Fahrbahn der stark frequentierten Anbindungslinie verbreitert. „Es soll eine Querungshilfe entstehen, damit die Fahrradfahrer genug Platz haben.“ In der kommenden Woche, vom 1. bis zum 5. April, kommt eine Asphaltdecke drüber. In dem Zeitraum wird vollgesperrt.

Komplett befahrbar ist der etwa 2,4 kilometerlange Bauabschnitt, folgt man den Plänen des Lasuv, ab Ende Mai. Das Gesamtprojekt „B175/ S36“ soll als eine Art Bindeglied zwischen dem Zschopautal- und dem Mulderadweg fungieren und die Strecke der alten Bahntrasse Waldheim-Rochlitz wiederbeleben.

Von Lisa Schliep