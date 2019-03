Hartha

Adresswechsel. Dort wo aktuell 50 Kinder der Klassen 1 bis 4 durch die Räume und Gänge tollen, wird es voraussichtlich schon ab dem Sommer still werden. Denn dann zieht der Hort Sonnenschein mit Sack und Pack auf das Gelände der Pestalozzi-Oberschule. Das lange schmale Haus bleibt verwaist zurück. Was passiert mit dem Domizil in der Sonnenstraße? Eine Frage, die auch auf der letzten Stadtratssitzung aufkeimte. Ideen gibt es einige, die Umsetzung bleibt offen.

MJV meldet Bedarf für die Räumlichkeiten an

Stadträtin Mandy Schützel (Freie Wähler) ergriff an diesem Abend das Wort. Sie trug eine Anfrage des stellvertretenden Vorsitzenden des Mittelsächsischen Jugendvereins (MJV) Roland Taffel vor, der zugleich auch Lehrer an der Harthaer Oberschule ist. Der MJV plane ein Jugendprojekt, für das dringend nach einem Standort gesucht werde. „Erst wenn sie einen Raum haben, bekommen sie die nötigen Fördermittel“, so Schützel. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) verblieb schmallippig mit dem Zugeständnis, dass man das Gebäude in jedem Fall weiter für die Kinder- und Jugendarbeit nutzen wolle. „Wie das allerdings konkret aussieht, ist Zukunftsmusik.“

Freizeittreff „Sunshine“ sollte weitergehen –bisher ohne Signal

Jugendarbeit in der Sonnenstraße wäre nichts Neues. Seit 2010 teilten sich der Freizeittreff „Sunshine“ und der Hort das Areal. Im März 2017 kapitulierte das Jugendangebot für Kinder ab der fünften Klasse dann. Zu wenig Betrieb. Der Träger damals: die Kindervereinigung Leipzig. „Dadurch dass die Kinder keinen Platz eigens für sich hatten, gab es keine Rückzugsoption“, erklärt die zuständige Projektkoordinatorin Peggy Kriegenherdt das Scheitern. „Da lies das Interesse eben nach.“ Man ging dennoch davon aus, dass der Jugendtreff nach dem Umzug des Hortes wieder einzieht. „Ein positives Signal gab es noch nicht“, sagt Kriegenherdt. Einen Antrag auf Weiterführung des Projektes habe sie beim Landratsamt und der Kommune schon vor einiger Zeit gestellt. „Wir haben auch bei der Stadt nach alternativen Immobilien gefragt. Aber es wurde uns immer kommuniziert, dass es die nicht gibt.“ Aktuell hat die Stadt keinen Ort, an dem die Harthaer Jugend zusammenkommen kann.

Von Lisa Schliep