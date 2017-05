Hartha. Die Weichen für wichtige Vorhaben in der Stadt und den Ortsteilen von Hartha stellten die Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend.

So steht das Signal für die Ansiedlung eines Fachmarktes direkt neben dem Edeka-Markt an der Nordstraße jetzt auf Grün. Edeka hatte eine Flächenerweiterung beantragt und tritt offenbar selbst als Bauherr auf. Die Stadträte beschlossen dafür nun einstimmig, den bereits vorhandenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Edeka-Lebensmittelmarkt“ in einem beschleunigten Verfahren zu ändern. „Die Firma Edeka will sich erweitern. Dafür ist es notwendig, den Bebauungsplan fortzuschreiben. Geplant ist die Ansiedlung eines Fachmarktes“, informierte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronald Fischer vor der Abstimmung.

Angeblich soll es sich bei der neuen Verkaufseinrichtung um einen Drogeriemarkt handeln. Doch das bestätigte Fischer nicht. „Es gibt Gedanken dazu, aber noch keine konkreten Angaben. Abschließend geregelt ist das erst, wenn Verträge dazu vorliegen. Wenn wir etwas Genaues wissen, dann teilen wir das mit“, erklärte der Bauamtsleiter. Geredet wird in Hartha bereits über die Ansiedlung eines dm-Drogeriemarktes. Denkbar ist aber auch, dass die Edeka-Gruppe selbst ins hart umkämpfte Drogeriegeschäft einsteigt. So berichteten das Branchenblatt „Lebensmittelzeitung“ und das Nachrichtenmagazin „Stern“ kürzlich von Kooperationsplänen zwischen Edeka und dem Hamburger Drogerieunternehmen Budni. Von der Gründung eines gemeinsamen Geschäftsunternehmens ist die Rede. Wie die neue Drogeriekette heißen soll, sei aber noch nicht bekannt. Edeka wolle laut „Stern“ mit einem einstelligen Millionenbetrag bei Budni einsteigen. Realistisch sei die Eröffnung von jährlich 50 Drogerieläden in Deutschland. Könnte einer davon der neue Fachmarkt in Hartha sein?

An der beschlossenen Planänderung soll nun laut Bauamtsleiter Ronald Fischer zügig gearbeitet werden. Voraussichtlich schon in der nächsten Sitzungsrunde könnte der Auslegungsbeschluss auf dem Tisch liegen. CDU-Stadtrat Ronny Walter lobte in diesem Zusammenhang die Stadtverwaltung. „Die Stadt hat sich sehr darum bemüht, dass sich ein weiterer Markt ansiedeln kann. Wir haben zwar kein Zentrum auf unserem Marktplatz. Aber so schaffen wir ein kleines anderes Zentrum, etwas abseits des Marktes, an der Nordstraße.“

Ob der neue Fachmarkt auf bereits versiegelter Fläche entstehen soll, wollte Stefan Orosz von der Fraktion Die Linke wissen und Bürgermeister Ronald Kunze bestätigte das. Errichtet werden würde der Markt dort, wo sich jetzt Parkplätze befinden. Aktueller Stand ist: nach der Parkplatzeinfahrt rechts.

Von Olaf Büchel