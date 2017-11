Hartha deckt Mehrkosten des Kinderhauses ab

Hartha. In Hartha ist die Abrechnung der Kita „Kinderhaus“ für vergangenes Jahr vorgelegt worden. Dafür muss die Stadt nun mehr Geld als geplant in die Hand nehmen. „An den Träger der Einrichtung wird der nicht durch Landes- und Kommunalzuschuss sowie Elternbeiträge gedeckte Mehraufwand in Höhe von 37 629,87 Euro ausbezahlt,“ heißt es in der Beschlussvorlage, der Harthas Stadträte auf der jüngsten Sitzung unisono zustimmten.

Höhere Kosten durch größeren Betreuungsaufwand

„Die Mehrzahlung ergibt sich erfreulicherweise aus Kosten, die auch dadurch entstanden sind, dass mehr Kinder betreut werden mussten“ erläuterte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Durch zusätzliche umgesetzte Brandschutzmaßnahmen habe sich außerdem ein größerer Wartungsaufwand von rund 5 000 Euro mehr pro Jahr ergeben.

Im Vorfeld konnten sich die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses bereits direkt vor Ort ein Bild von der Situation machen. „Dort haben wir unter anderem erfahren, wie schwer es ist, den Finanzbedarfsplan aufgrund der Änderungen in den einzelnen Betreuungsbereichen aufzustellen“, so Stadtkämmerin Barbara Müller. CDU-Stadtrat Albrecht Günther lobte die Arbeit der Einrichtung: „Wir waren von der Ordnung, Sauberkeit und den Lernzielen, die im Kinderhaus verfolgt werden, und der engen Zusammenarbeit mit der Schule sehr angetan.“ Das Wesen der Einrichtung beschrieb der Kommunalparlamentarier als lebendig. Dass sich ohne weiteres die Anzahl der zu betreuenden Kinder ändert oder eine Havarie auftritt, die beseitigt werden muss, könne ohne weiteres passieren. „Das ist alles nachvollziehbar. Außerdem wird ein enger Kontakt zur Stadtverwaltung gepflegt – deswegen hat das auch niemanden überrascht“, so Günther über den Mehraufwand.

Kritik an der Landesregierung

Sein Fraktionskollege Ronny Walter schloss sich an und nutzte darüber hinaus die Gelegenheit, Kritik an der Landesregierung zu üben: „Hartha schießt mehr zu als das Land. Eigentlich sollte es umgedreht sein.“ Auch Günther erläuterte seinen Ärger mit Dresden: „Wenn Erzieherinnen ausfallen, müssen andere die Stelle voll ersetzen. Bis jetzt ist das immer gelungen. Auf Dauer führt das jedoch zu Schäden und ähnlichen Auswirkungen, wie wir sie gerade in den Schulen sehen.“

Von André Pitz