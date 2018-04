Preisverleihung - Hartha ehrt Simone Berger und Steffen Gaupner für ihren Einsatz für die Stadt

„Sich in der digitalen Welt analog unterhalten“: Der Empfang des Bürgermeisters bot am Freitag nicht nur die Gelegenheit für Unternehmer und engagierte Bürger, sich auszutauschen: Traditionell ehrt die Hartha an diesem Abend auch zwei Bürger, die sich besonders für die Stadt eingesetzt haben. Die wussten bis dahin nichts von ihrem Glück.