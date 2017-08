Hartha kämpft mit Überschwemmungen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag spülte der Starkregen eine Menge Schlamm auf die Straßen der Harthaer Region. Sowohl im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen waren mehrere Straßen betroffen. Die Mitarbeiter des Bauhofes kümmerten sich um die Beräumung, so dass die betroffenen Straßen wieder befahrbar wurden.