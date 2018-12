Hartha

Mit dem Harthaer Weihnachtsmarkt findet die Glühweinbudensaison in der Döbelner Region traditionell ihren Abschluss – so auch wieder am vergangenen Sonnabend.

Weihnachtsmann kommt mit der Feuerwehr

Regen hin oder her – davon ließen sich die Froschstädter nicht abschrecken. Denn mit Bratwurst, Glühwein, anderen Leckereien und familiärer Atmosphäre stören auch ein paar Tropfen nicht. Auch von Blaulicht und Sirene ließen sich die Harthaer nicht aus der Ruhe bringen – sprangen die Kameraden der Feuerwehr doch als Schlitten- und Rentierersatz für den Weihnachtsmann ein. Der sorgte am Nachmittag für große Kinderaugen rund um den Froschbrunnen. Die Rute konnte er im Sack lassen, waren doch alle Kinder davon überzeugt, dass sie dieses Jahr besonders brav waren. „Gut“, so der Weihnachtsmann, „ich habe wieder meinen Sack mit Geschenken dabei und hoffe, dass ihr mir dafür ein Lied oder Gedicht mitgebracht habt.“

Hausgemachtes Programm

Das Programm zum Weihnachtsmarkt ist in Hartha wie üblich hausgemacht. Nicht mehr wegzudenken ist etwa der Auftritt der Kinder vom Kinderhaus. Und auch örtliche Vereine sind untrennbar mit dem Markttreiben verbunden. So durften auch in diesem Jahr beispielsweise Schützenverein, Jugend Aktiv Harthe, der Leichtathletik-Sportverein oder auch örtliche Gewerbetreibende wie Konditorin Mirjam Kornol nicht fehlen.

Basteln in der Bibliothek

Unter dem Dach der Stadtbibliothek quartierte sich der bekannte Harthaer Künstler Gerhard Dörner mit seiner Künstlerwerkstatt ein. Dort konnten unter anderem aus bereits in Form gebrachten Holzwürfeln kleine Weihnachtsmänner gebaut werden. „Oder man wühlt sich durch unseren riesigen Haufen von Holzteilen und lässt ein bisschen die Fantasie spielen“, erklärt Dörner in einer ruhigen Minute, während die Kinder noch dem Weihnachtsmann ihre Gedichte vortrugen.

Und so ließen die Harthaer das letzte Adventswochenende ausklingen. Einige vermutlich auch am Abend in der Stadtkirche, wo die Notenchaoten traditionell ihre „Kleine Nachtmusik“ darboten oder am Sonntag auf dem Markt – zum Auftritt der Harthaer Schülerband „Frogs“ und den Tanzperlen des Zschopautals aus Waldheim.

Von André Pitz