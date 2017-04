Auf dem Gelände des alten Bahnhofes in Hartha soll ein Wohngebiet entstehen. Gleichzeitig soll der Radweg von Waldheim nach Rochlitz an dem Areal entlang führen. Weil der bisher vorgesehene Verlauf, entlang des Bahndammes, die Aufteilung der Grundstücke erschwert, muss nun eine Anpassung her.