Hartha. Ja, ist denn heut’ schon Ostern? Fast! Für die Kinder der Kindertagesstätten aus Hartha gab es am Donnerstag schon einen kleinen Vorgeschmack. Ronny Walter, Stadtrat und Vereinsvorsitzender bei „Jugend aktiv Harthe“, schlüpfte ins Fellkostüm und überraschte die Knirpse als Osterhase. Ort des Geschehens: der Harthaer Stadtpark. Auch wenn das regnerische Wetter anfangs für graue Stimmung sorgte, der Osterhase wusste, wie er seine kleinen Besucher aufheitern konnte und animierte prompt zum Ententanz, gefolgt von einer Polonaise.

Stadtpark schmücken

Eigentlicher Anlass des Klamauks war das österliche Schmücken des Stadtparks. Dafür rief Ronny Walter zum Basteln großer Ostereier auf. Die Knirpse von „Villa Kunterbunt“ und Kinderhaus machten sich dafür bereits vor Tagen ans Werk und wurden kreativ. Große Pappeier-Zuschnitte wurden so mit Pinsel und Farbe, aber auch Eierschalen und Klebestift verziert. Damit die großen Papp-Eier nicht so allein in der Parkanlage standen, hatte der Osterhase noch ein paar kleinere Exemplare dabei – zum Aufhängen an Bäumen und Sträuchern. Selbstverständlich übernahmen das die Kita-Kinder. Und weil zum Osterfest nun mal das Eier suchen im Vordergrund steht, versteckte Ronny Walter ein paar schokoladige Überraschungen für die Steppkes. Großer Jubel auf der einen Seite, eine sich durch die Wolken kämpfende Sonne auf der anderen. „Ich hab ganz viele“, rief Eric stolz. Zwei Hände voller Schoko-Eier brachte er nach der Suchaktion zurück. Liv fand hingegen nur eines, durfte sich aber bei ihren Freunden noch ein paar aussuchen.

Möhrchen schnurpsen

Die Mädchen und Jungen wiederum kamen auch nicht mit leeren Händen: Die Kinderhaus-Knirpse kramten eine Brotdose heraus – „mit deinem Lieblingsessen“, machten sie den Osterhasen neugierig. Keine zwei Sekunden später schnurpsten Kinder und Hase gemeinsam ein paar Möhrchen.

Von Stephanie Helm